A dias da lua de mel, atriz da TVI sofre acidente

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 36min
A atriz mostrou imagens da fratura.

Sandra Silva, atriz que se tornou conhecida pela sua participação em Morangos com Açúcar, vive dias muito especiais ao lado do marido, João. O casal deu recentemente o nó e partiu para a lua de mel, viagem que marca uma nova etapa nas suas vidas.

O destino escolhido foi a Tailândia, onde vão permanecer durante duas semanas, numa experiência que mistura romance, aventura e momentos de descoberta cultural. Mas a viagem ficou marcada por um detalhe curioso: Sandra partiu o dedo do pé dias antes de embarcar. A fratura, que ainda não está totalmente resolvida, não foi obstáculo para aproveitar a viagem e a atriz mostrou desde logo o seu espírito bem-disposto.

Apesar da limitação física, Sandra tem mostrado através das redes sociais momentos de alegria e descontração, partilhando registos da aventura pelo aeroporto até ao avião. Uma lua de mel que, sem dúvida, ficará para sempre na memória, tanto pela beleza do destino como pelo imprevisto que a tornou ainda mais única.

 

Sandra Silva viveu no dia 25 de julho um dos dias mais marcantes da sua vida. A antiga “moranguita” e influenciadora digital uniu-se civilmente ao companheiro, João Borges, numa cerimónia simples mas carregada de significado.

Veja aqui alguns momentos do casamento: 

 

Após o casamento, surgiram várias perguntas por parte dos seguidores, às quais Sandra respondeu através de uma caixa de perguntas no Instagram. Uma das questões que mais se repetiu foi sobre as alianças — ou, neste caso, a ausência delas:

"Não trocámos alianças, que é uma das perguntas que mais tem sido feita. Acho que dá para reparar sempre pelas mãos...", começou por esclarecer. De seguida, acrescentou: "Eu continuo apenas com o anel de noivado, o João não tem nenhum anel, porque, como vocês sabem, nós vamos fazer o casamento dito assim maior, o festão, no próximo ano e vamos ter uma cerimónia simbólica. Então, para guardarmos alguma coisa para o próximo ano, vai ser lá que vamos trocar as alianças."

A influenciadora admitiu ainda que, este ano, gostaria de ter assinalado o momento com algum símbolo físico: "Honestamente, eu gostava que tivéssemos trocado alguma coisa que marcasse fisicamente o casamento, deram-me a ideia de ser uma pulseira ou outro anel, mas já foi um bocadinho à última da hora quando me falaram disso, e, então, depois acabamos por não realizar..." Concluiu com humor: "Por isso, não. Pela mão, eu continuo noiva mas eu já estou casada!"

A 17 de julho, surgiu a grande surpresa: Sandra Silva publicou a primeira fotografia como mulher casada, ao lado de João Borges, ambos vestidos a rigor. Na legenda, escreveu: «Mrs & Mr. 😎 Posso soltar o dedo, certo?» A publicação foi rapidamente inundada de comentários de felicitações: «Que lindos muitos parabéns querida Sandra», «Que lindos! Muitas felicidades», «Vestido lindo Sandra, que sejam muito felizes», «Apaixonada por esse vestido perfeito».

Recorde-se que o casal decidiu adiar a grande festa de casamento depois de ter adquirido a primeira casa em conjunto e se ter deparado com vários problemas de construção na moradia. Os dois já são pais do pequeno Vasco.

