Esteve fora semanas. O vídeo do reencontro entre mãe e filho que está a derreter corações

Sandra Silva esteve 15 dias em lua de mel na Tailândia com o marido.

Atriz partilhou vídeo emocionante do reencontro com o filho Vasco, de três anos.

Publicação gerou comoção e muitas mensagens de apoio e carinho.

Sandra Silva, atriz que se tornou conhecida pela sua participação em Morangos com Açúcar, vive dias muito especiais ao lado do marido, João. O casal deu recentemente o nó e partiu para a lua de mel, viagem que marcou uma nova etapa nas suas vidas. Agora, regressaram e gravaram o emotivo reencontro com o filho Vasco, de 3 anos.

Nas redes sociais, a atriz partilhou um vídeo que regista o instante em que voltou a abraçar o menino e deixou uma mensagem carregada de emoção: «Lidem vocês. O ano passado já tínhamos estado uma semana fora os dois (e acho essencial), mas desta vez foram 15, quase 16 e digo-vos que o meu coração esteve bem apertadinho… AMO ESTE MIÚDO».

A publicação não tardou a receber inúmeras mensagens de seguidores e amigos, que se mostraram comovidos com a ternura do momento e destacaram a cumplicidade entre mãe e filho.

O destino escolhido foi a Tailândia, onde permanceram durante duas semanas, numa experiência que mistura romance, aventura e momentos de descoberta cultural. Mas a viagem ficou marcada por um detalhe curioso: Sandra partiu o dedo do pé dias antes de embarcar. A fratura, que ainda não está totalmente resolvida, não foi obstáculo para aproveitar a viagem e a atriz mostrou desde logo o seu espírito bem-disposto.

Apesar da limitação física, Sandra tem mostrado através das redes sociais momentos de alegria e descontração, partilhando registos da aventura pelo aeroporto até ao avião e na prórpria viagem. Foi uma lua de mel que, sem dúvida, ficará para sempre na memória, tanto pela beleza do destino como pelo imprevisto que a tornou ainda mais única.

Sandra Silva viveu no dia 25 de julho um dos dias mais marcantes da sua vida. A antiga “moranguita” e influenciadora digital uniu-se civilmente ao companheiro, João Borges, numa cerimónia simples mas carregada de significado.

Veja aqui alguns momentos do casamento:

Após o casamento, surgiram várias perguntas por parte dos seguidores, às quais Sandra respondeu através de uma caixa de perguntas no Instagram. Uma das questões que mais se repetiu foi sobre as alianças — ou, neste caso, a ausência delas:

"Não trocámos alianças, que é uma das perguntas que mais tem sido feita. Acho que dá para reparar sempre pelas mãos...", começou por esclarecer. De seguida, acrescentou: "Eu continuo apenas com o anel de noivado, o João não tem nenhum anel, porque, como vocês sabem, nós vamos fazer o casamento dito assim maior, o festão, no próximo ano e vamos ter uma cerimónia simbólica. Então, para guardarmos alguma coisa para o próximo ano, vai ser lá que vamos trocar as alianças."

A influenciadora admitiu ainda que, este ano, gostaria de ter assinalado o momento com algum símbolo físico: "Honestamente, eu gostava que tivéssemos trocado alguma coisa que marcasse fisicamente o casamento, deram-me a ideia de ser uma pulseira ou outro anel, mas já foi um bocadinho à última da hora quando me falaram disso, e, então, depois acabamos por não realizar..." Concluiu com humor: "Por isso, não. Pela mão, eu continuo noiva mas eu já estou casada!"

A 17 de julho, surgiu a grande surpresa: Sandra Silva publicou a primeira fotografia como mulher casada, ao lado de João Borges, ambos vestidos a rigor. Na legenda, escreveu: «Mrs & Mr. 😎 Posso soltar o dedo, certo?» A publicação foi rapidamente inundada de comentários de felicitações: «Que lindos muitos parabéns querida Sandra», «Que lindos! Muitas felicidades», «Vestido lindo Sandra, que sejam muito felizes», «Apaixonada por esse vestido perfeito».

Recorde-se que o casal decidiu adiar a grande festa de casamento depois de ter adquirido a primeira casa em conjunto e se ter deparado com vários problemas de construção na moradia.