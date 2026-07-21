«A conversa mais dura e bonita que tive até hoje»: Com apenas quatro anos, filho de famosa atriz enfrenta dura doença

Sandra Silva partilhou um dos momentos mais delicados e emocionantes da sua vida familiar. A atriz e influenciadora digital, que já tinha tornado público que a mãe, Maria Aurora, foi diagnosticada com doença de Alzheimer e demência em estado avançado, mostrou agora aos seguidores a difícil conversa que teve com o filho Vasco, de apenas quatro anos.

Desde que a condição da mãe se agravou, a antiga atriz de Morangos com Açúcar assumiu o papel de principal cuidadora, enfrentando diariamente os desafios emocionais que acompanham a doença. Desta vez, porém, Sandra viu-se perante uma das tarefas mais difíceis: explicar ao filho os sintomas da avó e a possibilidade de a perder num futuro próximo.

Nas redes sociais, a atriz publicou um vídeo carregado de emoção, onde reuniu várias imagens ternurentas de Maria Aurora com o neto ao colo ainda em bebé. A publicação foi acompanhada por uma legenda sentida: «A conversa mais dura e bonita que tive com o Vasco até hoje. Ter uma avó com Alzheimer não deve ser a coisa mais fácil de gerir, mas sou muito orgulhosa da forma como expressa as emoções 🥹.»

O testemunho tocou profundamente os seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio, carinho e identificação. Entre as muitas reações, destacam-se comentários como «O Vasco é tão lindo!!! Fiquei com o coração apertadinho», «Tão bonito e triste ao mesmo tempo» e ainda «Que doce menino, que conversa tão importante».

Muitos internautas confessaram ter ficado emocionados com a forma como Sandra abordou um tema tão complexo junto do filho. «Pronto, já estou a chorar. Muita força», escreveu uma seguidora, enquanto outra acrescentou: «Às vezes parece mais fácil para as crianças e para os mais novos do que para os filhos e adultos.»

Houve também quem se identificasse com a dura realidade de conviver com a doença de Alzheimer, deixando palavras de conforto à atriz: «Ter alguém próximo com Alzheimer é uma dor enorme e, quando se esquecem de nós ou do nosso nome, é como dizer um adeus antes da hora. Custa muito… um abraço muito apertadinho e parabéns pela forma como consegues explicar ao Vasco.»

O testemunho de Sandra Silva acabou por sensibilizar milhares de pessoas, ao mostrar não apenas os desafios da doença, mas também a importância de falar sobre temas difíceis em família, mesmo quando envolvem os mais pequenos. A publicação tornou-se um exemplo de empatia, amor e coragem perante uma realidade que afeta cada vez mais famílias.