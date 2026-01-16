«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente

A atriz Sandra Silva, conhecida por interpretar Carolina em “Morangos com Açúcar 7”, atravessa neste momento uma fase particularmente difícil na sua vida pessoal. Famosa pela sua descontração, boa disposição e proximidade com os seguidores no Instagram, Sandra recorreu às redes sociais nesta quinta-feira, 15 de janeiro, para partilhar um vídeo emotivo, onde fala abertamente sobre a doença da mãe.

No vídeo, a atriz revelou: «A minha mãe tem Alzheimer. É uma situação que já vivo há anos e que sabia que um dia ia chegar o momento para falar sobre isto». Sandra explicou que a doença começou por se manifestar como demência em 2018, mas que, no último ano, foi oficialmente diagnosticada como Alzheimer, tornando a situação muito dura.

Sandra detalhou ainda o motivo desta partilha: «Primeiro, porque sempre partilhei aqui aquilo que eu vivia. E atualmente, desde que estou a viver em casa dos meus pais, vivo isto 24 sobre 24, 7 dias por semana. Até aqui vivia apenas quando estava com eles e sempre que o meu pai precisava de alguma coisa e sempre que era preciso ir a uma consulta, porque eu fui desde o início com a minha mãe». A atriz recordou o seu esforço contínuo, mesmo durante a gravidez, e como tem estado presente em todos os momentos importantes da família, destacando a dificuldade de encontrar pessoas que compreendam totalmente a situação. Sandra concluiu que, ao partilhar a sua experiência, espera poder ajudar outras pessoas que passam por situações semelhantes.

A partilha da atriz rapidamente gerou uma onda de mensagens de apoio e carinho nas redes sociais. Entre os comentários, destacam-se: «Um abracinho amiga, as minhas mensagens estão sempre abertas, estou à distância de um telefonema ❤️», «Só sei que és uma mulher do caraças. É um caminho péssimo e sabes que estamos aqui para tudo ❤️ esta partilha é tão importante», «Tenho muito orgulho em ti e na mulher que és em todas as tuas vertentes. Não é de todo fácil fazermos o luto de alguém que ainda cá está e tu tens sido muito corajosa», e «Muito orgulho no mulherão que és, como esposa, mãe, filha e amiga. Um exemplo de força e de nunca desistir do amor, da família e do colo 💖», entre muitos outros.

Com esta partilha honesta e emotiva, Sandra Silva revela a sua força e dedicação à família, mostrando-se vulnerável, mas também inspiradora. A atriz demonstra que, mesmo em momentos de grande dificuldade, é possível combinar amor, coragem e solidariedade, transmitindo uma mensagem de apoio a todos aqueles que enfrentam situações semelhantes.

Relembre-se da atriz na série Morangos com Açúcar: