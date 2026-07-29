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Em lágrimas, famosa atriz enfrenta uma decisão de partir o coração: «Ninguém nos prepara para este dia»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:45
Em lágrimas, famosa atriz enfrenta uma decisão de partir o coração: «Ninguém nos prepara para este dia» - TVI

Uma das chamadas mais duras na vida da atriz.

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Sandra Silva voltou a abrir o coração nas redes sociais ao partilhar um dos momentos mais difíceis que tem vivido desde que a mãe foi diagnosticada com Alzheimer. A influenciadora digital revelou que recebeu uma chamada que poderá mudar por completo a rotina da família: surgiu uma vaga num lar que considera ideal para Maria Aurora, de 72 anos.

Embora reconheça que o espaço oferece todas as condições necessárias para garantir o bem-estar da mãe, a notícia trouxe um enorme peso emocional, levando Sandra Silva às lágrimas. Até agora, Maria Aurora tem permanecido em casa, onde é acompanhada diariamente pela filha e pelo marido. No entanto, a evolução da doença tornou inevitável a procura de um local especializado, capaz de assegurar os cuidados de que necessita.

Num vídeo publicado nas redes sociais, a criadora de conteúdos confessou que, apesar de saber que esta possibilidade acabaria por surgir, não se sente preparada para dar este passo: «Ligaram-me agora a dizer que a minha mãe tem vaga num lar que eu visitei e que é incrível. Acho mesmo que é um sítio onde ela vai ser muito bem cuidada. Mas ninguém nos prepara para este dia.», começou por explicar.

Sandra descreveu ainda a diferença entre refletir sobre uma decisão e enfrentar a realidade quando chega o momento de a tomar: «Uma coisa são os meses antes, as conversas e as decisões. Outra é ouvir: "Está aqui, é agora".»

 

Ao longo do desabafo, a influenciadora reconheceu que a escolha é acompanhada por muitas dúvidas e emoções contraditórias. Entre os conselhos, o apoio de quem a rodeia e os julgamentos de outras pessoas, admite que o processo tem sido particularmente difícil.

«Sei que, daqui a algum tempo, talvez já nem consiga voltar a este momento e recordar exatamente o que senti agora. Mas há tantos prós, tantos contras, tantas pessoas que julgam e outras que dão colo.»

Ainda assim, Sandra Silva faz questão de sublinhar que esta decisão nasce, acima de tudo, do amor que sente pela mãe e do desejo de lhe proporcionar os melhores cuidados possíveis.

«Isto é mesmo difícil, mas é amor. É uma decisão de amor acima de tudo, que foi aquilo que a minha mãe me ensinou. É isso que fica.»

O testemunho rapidamente gerou uma onda de solidariedade nas redes sociais, com centenas de mensagens de apoio de seguidores que elogiaram a coragem da influenciadora por partilhar uma realidade que muitas famílias enfrentam diariamente. Para muitos, o relato de Sandra Silva tornou-se um exemplo de que, por vezes, as decisões mais difíceis são também as maiores provas de amor.

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