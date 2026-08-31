Mãe de famosa atriz luta contra Alzheimer e protagoniza momento emocionante com o neto: «Não consigo não chorar»

Sandra Silva, influencer e atriz que deu vida a Carolina Bacelar na sétima temporada de «Morangos com Açúcar», voltou a falar sobre a mãe, que vive atualmente num lar depois de ter sido diagnosticada com Alzheimer e de a doença ter avançado. A atriz e influenciadora digital recorreu às redes sociais para partilhar um momento particularmente especial entre a mãe e o neto, Vasco, de quatro anos.

Quando a mãe foi internada na instituição, Sandra admitiu ter tido dúvidas sobre a possibilidade de levar o filho às visitas. A decisão não foi imediata, uma vez que ponderou se seria benéfico para Vasco estar envolvido neste processo. Com o tempo, porém, percebeu que a presença do menino junto da avó tem sido importante para ambos.

Através da sua página de Instagram, Sandra contou como tem vivido estes momentos em família e revelou que Vasco compreende a situação e gosta de visitar a avó, aproveitando esses encontros para lhe contar as novidades.

«Quando a minha mãe ficou no lar pensei muito se queria que o Vasco visitasse, estivesse incluído. A verdade é que acho que depende de vários fatores, no nosso caso foi uma decisão super acertada porque ele compreende a 100% e adora visitar a avó e mostrar-lhe tudo», explicou.

A atriz revelou ainda um dos momentos vividos durante a mais recente visita. Vasco passou mais de uma hora com a avó, a falar sobre as férias e a mostrar-lhe os seus brinquedos. Um encontro que Sandra decidiu registar e partilhar com os seguidores.

«Ontem esteve mais de uma hora a falar das férias e mostrar-lhe brinquedos», acrescentou.

Para acompanhar o relato, Sandra publicou também um vídeo que mostra o reencontro entre Vasco e a avó e a interação dos dois durante a visita ao lar. As imagens rapidamente despertaram reações carinhosas por parte dos seguidores.

«Que coisas queridas ❤️ beijinho», «tão boas estas partilhas» e «Que fofinhos» foram algumas das mensagens deixadas na publicação. Houve ainda quem procurasse tranquilizar Sandra, escrevendo: «Nesse sítio será muito bem cuidada.», «Não consigo Não chorar...quem cuida sabe realmente a dureza que é e ainda com filhos pequenos a viver toda essa fase connosco. Beijinho enorme»

Esta não é, aliás, a primeira vez que Sandra Silva partilha publicamente os desafios que tem enfrentado devido à doença da mãe. A atriz já tinha emocionado os seguidores ao revelar uma conversa com Vasco sobre o Alzheimer e sobre o receio que o menino sente perante a possibilidade de perder a avó.

Também o momento em que explicou ao filho que a avó iria passar a viver num lar foi partilhado nas redes sociais e acabou por sensibilizar muitos dos seus seguidores.

Agora, Sandra mostra uma nova perspetiva sobre esta fase familiar e assume que a decisão de permitir que Vasco visite a avó se revelou positiva, permitindo que os dois continuem a criar momentos juntos apesar das dificuldades provocadas pela doença.

A partilha surge numa altura em que Sandra Silva enfrenta também uma mudança significativa na sua vida familiar. Em abril deste ano, a atriz anunciou publicamente o fim da relação com João Borges, com quem tinha casado pelo Registo Civil em julho de 2025.