Atriz famosa faz revelação estrondosa: «Chegou o mês em que me vou casar»

Sandra Silva, atriz de «Morangos com Açúcar», está noiva. Veja as fotos!

Sandra Silva está radiante e não é para menos. A atriz e influencer assinalou o início de julho com uma partilha muito especial no Instagram, que rapidamente conquistou os fãs. O motivo? Sandra revelou que este é o mês em que vai dar um grande passo: vai casar.

«Chegou o mês em que me vou casaaaaar 💍❤️‍🔥», escreveu, cheia de entusiasmo, numa publicação emotiva. Entre emojis de coração, fogo e brilho, a atriz refletiu também sobre o caminho que tem percorrido ao longo deste ano: «E assim se passou metade do ano ✨ Este que está a ser o ano mais desafiante a nível pessoal, mas também o mais prazeroso.»

A publicação, feita com o habitual toque de autenticidade e humor que a caracteriza, foi recebida com muitas mensagens de apoio e emoção. «Vai dar tudo certo 🍀💋🦋», escreveu uma seguidora, enquanto outra comentou: «A vida é mesmo assim, não é? Não dá ponto sem nó 🤭».

Com estas palavras, a atriz partilha com os seus seguidores uma fase cheia de mudanças, mas também de amor, entrega e novos começos. «2025, nestes últimos capítulos, não me desiludas 😎», diz a atriz, num tom descontraído que mistura bom humor e confiança no futuro.

No texto, há também espaço para agradecer, de forma implícita, a quem tem estado ao seu lado nesta jornada: «Continuamos com tudo, fiquem por aí 🧡». Uma frase simples, mas cheia de significado para os milhares de seguidores que a acompanham diariamente.

Que venham mais capítulos felizes.