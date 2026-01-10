«A chamada da escola que nunca esperei receber»: Sandra Silva revela momento inesperado com o filho

A influenciadora e atriz Sandra Silva, conhecida pelo papel de Carolina na sétima temporada de Morangos com Açúcar, voltou a captar a atenção dos seguidores por um motivo profundamente humano e emotivo. Mãe do pequeno Vasco, de três anos, a atriz partilhou um momento especial que viveu esta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, relacionado com a escola pública frequentada pelo filho.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, Sandra Silva fez questão de elogiar publicamente a postura da escola e dos professores, depois de ter recebido uma chamada inesperada. O pequeno Vasco estava com saudades da mãe e, perante essa emoção, os professores decidiram ligar para que a criança pudesse “matar saudades”, demonstrando uma atenção e sensibilidade pouco comuns, mas muito valorizadas.

A atriz sublinhou a importância de não desvalorizar nem oprimir os sentimentos das crianças, defendendo que todas merecem atenção, cuidado e empatia, independentemente da idade. Visivelmente emocionada, Sandra escreveu: «A chamada da escola que nunca esperei receber. Há esperança.»

A partilha rapidamente gerou uma onda de reações positivas. Nos comentários, muitos seguidores elogiaram tanto a atitude da educadora como a forma transparente e sensível com que a atriz abordou o tema. Houve quem destacasse o excelente trabalho de ambas as partes, afirmando que o vídeo dava vontade de abraçar o pequeno Vasco, enquanto outros salientaram o carácter extraordinário do acolhimento emocional demonstrado, defendendo que este tipo de atenção deveria ser regra em todas as escolas. Vários comentários enalteceram ainda o trabalho da educadora, confessando emoção ao ver o vídeo e desejando que existam cada vez mais profissionais assim no ensino.

Com este gesto simples, mas significativo, Sandra Silva trouxe para o debate público a importância da empatia na educação, mostrando que pequenos gestos podem fazer uma enorme diferença no desenvolvimento emocional das crianças. Uma partilha que tocou muitos corações e reforçou a ideia de que há, de facto, esperança quando se olha para a escola com humanidade.