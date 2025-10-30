«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça

A atriz Sandra Silva vive um momento particularmente difícil na sua vida pessoal. Conhecida pela sua descontração, boa disposição e proximidade com os seguidores da sua página de Instagram, Sandra recorreu às redes sociais esta quarta-feira, 29 de agosto, para fazer um sentido desabafo sobre a fase conturbada que atravessa, sem, no entanto, entrar em muitos pormenores: “Os últimos dias foram difíceis. Eu nem encontro a palavra. Foram complicados, horríveis. Estamos a tentar seguir. Há coisas que não nos permitem viver a 100% o momento, nomeadamente ter uma criança mega feliz em casa todos os dias e ainda bem”, confessou Sandra, referindo-se ao seu filho Vasco, de três anos, fruto do casamento com João Borges.

A atriz prosseguiu o desabafo, deixando transparecer o peso emocional deste ano: “Está a ser o ano mais difícil das nossas vidas e espero que não venha mais difícil que isto. Já perdemos três pessoas queridas este ano, uma delas foi este fim de semana, e foi difícil.”

Além do luto e da perda de pessoas próximas, Sandra Silva tem enfrentado outros desafios pessoais, nomeadamente relacionados com a sua habitação. Depois de adquirir a casa, a atriz deparou-se com vários problemas estruturais, tendo chegado a afirmar que a única solução passaria por demolir e construir uma nova habitação, uma situação que se prolonga há vários meses e que tem agravado o desgaste emocional que atravessa.

Ora veja:

Este desabafo de Sandra Silva evidencia a resiliência e a coragem da atriz em partilhar publicamente momentos de fragilidade, ao mesmo tempo que mantém o foco no bem-estar do filho e na tentativa de ultrapassar desafios pessoais que têm marcado o seu ano.

