Atriz da TVI é apanhada desprevenida durante as férias: «Não estou em mim»

Sandra Silva, atriz de «Morangos com Açúcar», está noiva. Veja as fotos!

Sandra Silva, atriz que participou na sétima temporada de “Morangos com Açúcar”, na TVI, e criadora de conteúdos digitais, viveu recentemente um momento que a deixou sem palavras e com lágrimas nos olhos. Em plena viagem de famílias, a atriz foi surpreendida com uma mini despedida de solteira e a reação, como a própria partilhou nas redes sociais, foi de total excitação: «NÃO ESTOU EM MIM!!»

No vídeo partilhado no Instagram, vê-se Sandra de olhos fechados enquanto as amigas lhe colocam um véu, uma bandolete com a palavra "bride" e uma faixa "bride to be". Uma surpresa pensada com carinho, e idealizada por alguém que nem sequer a conhecia pessoalmente: “E a ideia foi de uma mãe que veio, que nem sequer me conhecia pessoalmente ainda. Não vos mereço 😭”, escreveu, emocionada.

A ocasião não podia ter sido mais simbólica. O anel de noivado que Sandra exibe foi comprado precisamente naquele destino, no ano anterior e regressar ao mesmo local, agora em celebração do casamento prestes a acontecer, tornou tudo ainda mais especial. «Que sonhoooo! O meu anel foi comprado aqui o ano passado, que especial voltar tão bem acompanhada e a celebrar a vida ✨», partilhou.

Os comentários à publicação rapidamente se encheram de carinho e emojis emocionados. «Tão queridas!», escreveu uma seguidora, enquanto outra comentava: «Aiiii que amorosas 😍😍 Brutal!! Divirtam-se!». Houve ainda quem destacasse o simbolismo do gesto: «A vida a acontecer e a pôr tudo no tempo certo. Que pessoas lindas ao lembrarem-se desse mimo bom. 🥹»

Sandra ficou noiva em outubro de 2024 de João Borges, com quem tem um filho, Vasco, de três anos. O pedido de casamento aconteceu no Grand Hotel Thermas, em São Pedro do Sul, quando o casal assinalava cinco anos de relação.