Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Atriz de «Morangos com Açúcar» vive aflição com o filho: «Não me lembro dele estar tão mal»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 24min
Atriz de «Morangos com Açúcar» vive aflição com o filho: «Não me lembro dele estar tão mal» - TVI

Dias de muita preocupação.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Sandra Silva partilhou um desabafo emocionante que está a sensibilizar os seguidores. Conhecida pela sua participação em produções da TVI, incluindo a série juvenil «Morangos com Açúcar», a também influenciadora revelou estar a viver dias difíceis em casa.

Filho doente preocupa atriz

Esta segunda-feira, Sandra Silva recorreu ao Instagram para contar que o filho Vasco, de quatro anos, está doente há vários dias, situação que a deixou particularmente angustiada.

«5º dia doente em casa. Não me lembro dele estar tão mal, custa tanto. Eu vou trabalhando como posso, ele é sempre uma prioridade.»

As palavras refletem a preocupação de qualquer mãe perante o sofrimento de um filho, sobretudo quando a recuperação demora mais do que o esperado.Atriz de «Morangos com Açúcar» vive aflição com o filho: «Não me lembro dele estar tão mal»

Rotina exigente e foco na família

Apesar das dificuldades, a atriz revelou que continua a conciliar o trabalho com os cuidados ao menino, colocando sempre o bem-estar do filho em primeiro lugar.

Um período particularmente desafiante

Recorde-se que Sandra Silva vive uma fase exigente a nível pessoal. Além da maternidade, a atriz e influencer é também cuidadora da mãe, que sofre de Doença de Alzheimer.

Esta responsabilidade adicional torna o momento ainda mais delicado, exigindo uma grande capacidade de resiliência e organização.

Relacionados

«A chamada da escola que nunca esperei receber»: Sandra Silva revela momento inesperado com o filho

Mais Vistos

De «reguila» do bairro social a estrela: a fascinante história de um dos mais conhecidos atores da TVI

Ontem
1

Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar

Para Sempre
26 out 2025
2

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva

Terra Forte
seg, 2 mar
3

Inês Aires Pereira arrasa com fotos sensuais, mas reparou neste pormenor?

13 mar 2025
4

Vem aí em «Terra Forte»: É hora de agir! Cobra e Caio preparam a queda de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
5

Vem aí em «Terra Forte»: Caio sugere a Maria de Fátima que incrimine Flor pelo desaparecimento de Manuel

Terra Forte
qui, 8 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: O emocionante reencontro de Nico e Cris

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor rebaixa-se a Maria de Fátima e faz-lhe um pedido

Terra Forte
Hoje

Atriz de «Morangos com Açúcar» vive aflição com o filho: «Não me lembro dele estar tão mal»

Hoje

De «reguila» do bairro social a estrela: a fascinante história de um dos mais conhecidos atores da TVI

Ontem

Nos anos 2000, roubava todas as atenções. Agora, com 45 anos, é a prova que a beleza não tem idade

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Glória vai fugir com Marcus?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Afastada da televisão e após um acidente, esta atriz de 51 anos continua a fazer muitos corações palpitar

Hoje

Matilde Reymão surpreende seguidores com pedido que ninguém esperava

A Protegida
Hoje

Inês Aires Pereira indignada com o triângulo 'Eva, Diogo e Ariana' de Secret Story: «Ele nem mostra a cara»

Para Sempre
Hoje

Atriz de «Morangos com Açúcar» vive aflição com o filho: «Não me lembro dele estar tão mal»

Hoje

De «reguila» do bairro social a estrela: a fascinante história de um dos mais conhecidos atores da TVI

Ontem

Nos anos 2000, roubava todas as atenções. Agora, com 45 anos, é a prova que a beleza não tem idade

Ontem
Mais Fora do Ecrã