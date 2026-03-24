Atriz de «Morangos com Açúcar» vive aflição com o filho: «Não me lembro dele estar tão mal»

A atriz Sandra Silva partilhou um desabafo emocionante que está a sensibilizar os seguidores. Conhecida pela sua participação em produções da TVI, incluindo a série juvenil «Morangos com Açúcar», a também influenciadora revelou estar a viver dias difíceis em casa.

Filho doente preocupa atriz

Esta segunda-feira, Sandra Silva recorreu ao Instagram para contar que o filho Vasco, de quatro anos, está doente há vários dias, situação que a deixou particularmente angustiada.

«5º dia doente em casa. Não me lembro dele estar tão mal, custa tanto. Eu vou trabalhando como posso, ele é sempre uma prioridade.»

As palavras refletem a preocupação de qualquer mãe perante o sofrimento de um filho, sobretudo quando a recuperação demora mais do que o esperado.

Rotina exigente e foco na família

Apesar das dificuldades, a atriz revelou que continua a conciliar o trabalho com os cuidados ao menino, colocando sempre o bem-estar do filho em primeiro lugar.

Um período particularmente desafiante

Recorde-se que Sandra Silva vive uma fase exigente a nível pessoal. Além da maternidade, a atriz e influencer é também cuidadora da mãe, que sofre de Doença de Alzheimer.

Esta responsabilidade adicional torna o momento ainda mais delicado, exigindo uma grande capacidade de resiliência e organização.