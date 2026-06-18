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Aos 30 anos, famosa atriz confessa viver momento de incerteza: «Sinto que já vivi muito»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 46min
Aos 30 anos, famosa atriz confessa viver momento de incerteza: «Sinto que já vivi muito» - TVI

Abre o coração sobre o que tem vindo a sentir.

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A influenciadora digital e atriz Sandra Silva, de 30 anos, continua a conquistar os seguidores nas redes sociais com a sua autenticidade e a forma descomplicada como partilha momentos da sua vida. Conhecida do grande público pelo papel de Carolina na sétima temporada de "Morangos com Açúcar", a atriz mantém uma relação muito próxima com quem a acompanha, mostrando não só os bastidores da sua vida profissional, mas também episódios do seu quotidiano e reflexões mais pessoais.

Desta vez, Sandra Silva abriu o coração e falou sobre uma fase de mudança que está a viver. Através de um vídeo inspirador, composto por várias imagens do seu dia a dia, entre momentos de trabalho e da vida pessoal, a atriz abordou um tema com o qual muitos se identificam: a chegada aos 30 anos e todas as dúvidas e reflexões que esta nova etapa pode trazer.

Na legenda da publicação, começou por questionar os seguidores: «A crise dos 30 é real? Ajudem a amiga 😮‍💨». Ao longo do texto, Sandra refletiu sobre a forma como encara esta fase da vida, confessando que sente um misto de emoções: «Se por um lado sinto que já vivi muito, por outro sinto que tenho tanto por viver.»

A atriz recordou ainda a imagem que tinha da idade adulta quando era criança, admitindo que a realidade acabou por ser bem diferente daquilo que imaginava: «Não sei porque é que os 30 trazem este momento de reflexão, mas a verdade é que aos 10 achava que os adultos sabiam tudo, tinham tudo sob controlo e eram exímios. Sou a única?»

Sandra Silva reconheceu que, com o passar dos anos, percebeu que não existem muitas certezas e que a vida é feita de desafios constantes: «Agora percebo que certezas não há muitas. Passamos os dias a dançar no caos que é a vida, a fazer o melhor que sabemos e a acreditar que o melhor está sempre por vir.»

Na mesma publicação, destacou ainda a importância de se colocar em primeiro lugar e de procurar o seu próprio equilíbrio: «Eu gosto de me escolher todos os dias e de escolher o meu conforto, para garantir que a dança é o mais leve possível.»

A terminar a reflexão, e numa publicação associada a uma parceria comercial, revelou que encara o fim da década dos 20 com otimismo e entusiasmo pelo futuro: «Não sei o que os 30 me reservam, sei que acabo os 20 da melhor forma possível.»

Como acontece habitualmente, a publicação rapidamente reuniu dezenas de reações dos seguidores, que se identificaram com as palavras da atriz e fizeram questão de deixar mensagens de carinho e incentivo.

Entre os comentários destacam-se frases como «Epa não te aguento!!», «Aos 30 pensava que estava casada, com três filhos, a viver o meu sonho profissional…», «A minha amiga linda ❤️❤️❤️», «Crise!? NUNCA! Os 30 são incríveis 😍» e ainda «Se os 20 acabam assim, os 30 prometem. ⚡».

A reflexão de Sandra Silva acabou, assim, por gerar uma onda de identificação entre os seguidores, muitos dos quais aproveitaram a publicação para partilhar as suas próprias experiências sobre a entrada numa nova década e os desafios que a acompanham.

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