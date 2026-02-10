«A minha médica disse»: Atriz famosa revela solução surpreendente para problema que afeta milhares

Revelação inesperada.

Sandra Silva, influenciadora e atriz conhecida por ter dado vida a Carolina em “Morangos com Açúcar 7”, voltou a conquistar os seguidores com uma partilha marcada pela leveza, autenticidade e reflexão sobre o seu ano de 2025. Mãe do pequeno Vasco, de três anos, a atriz mantém uma relação próxima e genuína com os fãs, partilhando momentos da sua vida pessoal e profissional de forma descontraída e sincera.

Desta vez, Sandra Silva mostrou-se radiante durante uma viagem à Ilha do Sal, em Cabo Verde, onde surgiu de biquíni, confiante e serena, num cenário paradisíaco que rapidamente chamou a atenção nas redes sociais. Na legenda da publicação, deixou uma mensagem bem-humorada e cúmplice: «A minha médica disse que fazia bem à sinusite 🧜🏽‍♀️É a 3a vez aqui e não será a última. Para quem me tem perguntado, falem com a @roda_o_leme_agenciaviagens e venham!»

A partilha gerou uma onda de reações positivas, com muitos seguidores a elogiarem a sua boa forma, energia e simplicidade. Entre os comentários, destacam-se mensagens como «Perfeita», «Divirtam-se querida. Muitos beijinhos», «Eu vou a primeira semana de Julho! Isso aí é mesmo bom? Obrigada», «Tas (és) uma brasa ❤️» e «Cabo Verde nunca falha 🤍», demonstrando o carinho e a proximidade do público.

Este momento de descontração surge após dias particularmente intensos para a atriz. Recorde-se que, recentemente, Sandra Silva partilhou um testemunho comovente sobre o trabalho no terreno a apoiar famílias afetadas pelas tempestades que atingiram várias zonas de Portugal. A influenciadora revelou ter recebido um desenho feito por quatro crianças de uma das famílias que ajudou, um gesto simples, mas profundamente marcante, que a deixou emocionada.

Entre o compromisso solidário e os momentos de descanso, Sandra Silva continua a dar provas da sua sensibilidade, força e autenticidade, características que fazem dela uma figura acarinhada pelo público. Seja através de causas sociais ou de partilhas leves e inspiradoras, a atriz segue fiel à sua essência, reforçando a ligação especial que mantém com quem a acompanha diariamente.

