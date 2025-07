“Tenho 80 anos, mas hoje acordei com 28”: o video da atriz da TVI que está a inspirar milhares

Sandra Silva emocionou os seguidores ao partilhar uma reflexão sobre amor, autoestima e felicidade, dias antes do casamento.

A atriz agradeceu ao companheiro, João Borges, por a ajudar a transformar as suas palavras em texto: “Obrigada meu amor, quase marido”.

Sandra Silva, atriz de 29 anos que deu vida a Carolina Bacelar na sétima temporada de “Morangos com Açúcar”, vive atualmente uma fase especialmente feliz. Conhecida pela sua autenticidade e leveza, a atriz tem estado em destaque nas redes sociais graças a um vídeo comovente onde reflete sobre o amor e o futuro que a espera.

Veja o que mudou na vida da atriz depois de fazer os Morangos com Açúcar:

A poucos dias de subir ao altar com o companheiro e futuro marido, João Borges, a atriz recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem comovente que rapidamente conquistou milhares de seguidores. Na publicação, Sandra fez uma reflexão sobre o amor, a autoestima e a forma como encara o futuro, referindo que, embora se sinta com “80 anos”, nesse dia acordou com 28. Acrescentou ainda: “Vocês estão a chorar, eu não. Quero lembrar-me disto para sempre!”.

A atriz fez questão de agradecer ao companheiro por tê-la ajudado a escrever o texto, confessando: “Obrigada meu amor @jt_borges, quase marido, por me teres ajudado a tirar este texto do papel”. A partilha emocionou os fãs, que inundaram a caixa de comentários com elogios e mensagens de apoio. Entre as muitas reações destacam-se palavras como “Ficou tão lindo amiga, parabéns”, “Que mensagem poderosa”, “És linda”, “Opa, tão lindo” e “Obrigada por esta mensagem maravilhosa, é linda, linda, linda”.

Sandra Silva tem-se destacado pela sua autenticidade nas redes sociais, onde mostra com regularidade o seu dia a dia, a relação com João Borges e momentos com o filho. Às vésperas do casamento, a atriz reforça a importância de valorizar os gestos simples e os momentos felizes da vida.

