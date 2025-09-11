«Onde chegámos?»: Atriz famosa faz alerta sobre o hábito que todos os casais deviam evitar

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:08
«Onde chegámos?»: Atriz famosa faz alerta sobre o hábito que todos os casais deviam evitar - TVI

Este é um dos erros mais comuns entre os casais.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Sandra Silva, atriz que se tornou conhecida pela sua participação em Morangos com Açúcar, vive dias muito especiais ao lado do marido, João. O casal deu recentemente o nó e partiu para a lua de mel, uma viagem que marca uma nova etapa nas suas vidas e que promete momentos de romance, aventura e descoberta cultural. O destino escolhido foi a Tailândia, onde permanecerão durante duas semanas, e a viagem ficou marcada por um desabafo da atriz sobre a importância de viver o momento sem câmaras, fotos ou vídeos.

Num post recente, Sandra questionou: “Quando é que tirar fotografias passou a ser mais importante do que viver o momento? [ler até ao fim]. Hoje fizemos uma tour e eu nem estou a gozar quando digo que houve pessoas que só saíam do barco para tirar fotografias, não olhavam para as paisagens, não aproveitavam, nada. Saiam já prontos. Mas quando eu digo fotografias não é tipo 5/10 min, que isso também eu faço e acho que querer memórias é normal. Estou a falar de SÓ fazer isso. De repetir infinitamente, de subir a árvores, de se chatearem porque não gostam, se calhar porque não está como viram nas redes. Não foi uma, não foram duas, nem foram três pessoas. E fez-me pensar no que andamos aqui a fazer. De que vale ter uma fotografia para a qual vou olhar 1/2x em vez de uma memória que posso guardar a vida toda? Onde chegámos? 🥹😭🫠 E repito, eu trabalho com fotografia e vídeo e também o faço, tenho que, mas numa tour de 6h, retiro alguns momentos para isso. E nunca é menos importante do que aproveitar, do que falar com pessoas novas, do que absorver o momento, nunca 🤍”.

 

A atriz observa que tirar algumas fotos para guardar memórias é normal, mas critica a atitude de quem dedica toda a experiência a registar imagens, repetindo gestos infinitamente e frustrando-se quando o resultado não corresponde ao que viram nas redes sociais.

Apesar de trabalhar no mundo digital, Sandra enfatiza que nunca deixa que o registo substitua a experiência de viver o momento, conversar com pessoas novas e absorver o local. A reflexão da atriz suscitou diversos comentários dos seguidores, muitos dos quais concordam com a sua mensagem: «Concordo 100%!! ❤️ eu tiro as fotos que tenho a tirar rapidamente e depois aproveito ao máximo 😍», «Completamente certa 🥰», «Mesmo! Vale muito a pena pensar nisto… obrigada por seres assim, por vezes fora da caixa. Continuação de excelente Lua de Mel 😘» ou ainda «Acabam por viver só pela câmara. Ninguém dança, não aproveitam… Estão só ali de telemóvel no ar. Aproveitem vocês!! 🥰».

A atriz no programa «Em Família» da TVI, revelou algumas curiosidades sobre as suas viagens e algumas dicas sobre como viajar com bebés e crianças: 

A mensagem de Sandra Silva é clara: uma memória vivida intensamente vale muito mais do que uma fotografia que raramente será revista, e num mundo cada vez mais focado em registos digitais e redes sociais, este desabafo lembra-nos da importância de desligar as câmaras e simplesmente viver o momento.

Veja também: 

Filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão encanta seguidores com gesto emocionante - Novelas - TVI

Bebé a caminho! O papel mais importante da vida de Bárbara Bandeira - Novelas - TVI

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida - Novelas - TVI

Relacionados

«Se não fosse com ele...» Noivo de Maria Botelho Moniz mostra memórias únicas com o filho que poucos conhecem

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Vem aí em «A Fazenda»: Ciente do mal que fez, Joel entrega-se à polícia?

Mais Vistos

Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs

A Protegida
ter, 9 set
1

Ainda se lembra como era Alexandra Lencastre em 1995? Recorde-se aqui

12 ago 2024
2

Ator famoso dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

ter, 9 set
3

Ator da TVI cumpre promessa e deixa os seguidores emocionados: «Perdeu a visão devido a um tumor»

qua, 25 jun
4

Finalmente! Aspirador que deixa sofás, vidros e carpetes como novos está a menos de 100 euros

Ontem
5

O aspirador 6 em 1 que limpa até líquidos e custa menos do que imagina

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

A Fazenda
Ontem

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Hoje

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

A Fazenda
Hoje

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

A Fazenda
ter, 9 set
FORA DO ECRÃ

Este ator de peso está de regresso à TVI para uma nova aposta na ficção

Hoje

Roupa a menos de 5€? A nova coleção da atriz Carolina Carvalho está a ser um sucesso

Hoje

«Hoje começo o dia com um pedido de ajuda!»: Sofia Arruda lança o alerta e não deixa ninguém indiferente

Hoje

«Onde chegámos?»: Atriz famosa faz alerta sobre o hábito que todos os casais deviam evitar

Hoje

«Se não fosse com ele...» Noivo de Maria Botelho Moniz mostra memórias únicas com o filho que poucos conhecem

Hoje

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN