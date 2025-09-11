«Onde chegámos?»: Atriz famosa faz alerta sobre o hábito que todos os casais deviam evitar

Sandra Silva, atriz que se tornou conhecida pela sua participação em Morangos com Açúcar, vive dias muito especiais ao lado do marido, João. O casal deu recentemente o nó e partiu para a lua de mel, uma viagem que marca uma nova etapa nas suas vidas e que promete momentos de romance, aventura e descoberta cultural. O destino escolhido foi a Tailândia, onde permanecerão durante duas semanas, e a viagem ficou marcada por um desabafo da atriz sobre a importância de viver o momento sem câmaras, fotos ou vídeos.

Num post recente, Sandra questionou: “Quando é que tirar fotografias passou a ser mais importante do que viver o momento? [ler até ao fim]. Hoje fizemos uma tour e eu nem estou a gozar quando digo que houve pessoas que só saíam do barco para tirar fotografias, não olhavam para as paisagens, não aproveitavam, nada. Saiam já prontos. Mas quando eu digo fotografias não é tipo 5/10 min, que isso também eu faço e acho que querer memórias é normal. Estou a falar de SÓ fazer isso. De repetir infinitamente, de subir a árvores, de se chatearem porque não gostam, se calhar porque não está como viram nas redes. Não foi uma, não foram duas, nem foram três pessoas. E fez-me pensar no que andamos aqui a fazer. De que vale ter uma fotografia para a qual vou olhar 1/2x em vez de uma memória que posso guardar a vida toda? Onde chegámos? 🥹😭🫠 E repito, eu trabalho com fotografia e vídeo e também o faço, tenho que, mas numa tour de 6h, retiro alguns momentos para isso. E nunca é menos importante do que aproveitar, do que falar com pessoas novas, do que absorver o momento, nunca 🤍”.

A atriz observa que tirar algumas fotos para guardar memórias é normal, mas critica a atitude de quem dedica toda a experiência a registar imagens, repetindo gestos infinitamente e frustrando-se quando o resultado não corresponde ao que viram nas redes sociais.

Apesar de trabalhar no mundo digital, Sandra enfatiza que nunca deixa que o registo substitua a experiência de viver o momento, conversar com pessoas novas e absorver o local. A reflexão da atriz suscitou diversos comentários dos seguidores, muitos dos quais concordam com a sua mensagem: «Concordo 100%!! ❤️ eu tiro as fotos que tenho a tirar rapidamente e depois aproveito ao máximo 😍», «Completamente certa 🥰», «Mesmo! Vale muito a pena pensar nisto… obrigada por seres assim, por vezes fora da caixa. Continuação de excelente Lua de Mel 😘» ou ainda «Acabam por viver só pela câmara. Ninguém dança, não aproveitam… Estão só ali de telemóvel no ar. Aproveitem vocês!! 🥰».

A atriz no programa «Em Família» da TVI, revelou algumas curiosidades sobre as suas viagens e algumas dicas sobre como viajar com bebés e crianças:

A mensagem de Sandra Silva é clara: uma memória vivida intensamente vale muito mais do que uma fotografia que raramente será revista, e num mundo cada vez mais focado em registos digitais e redes sociais, este desabafo lembra-nos da importância de desligar as câmaras e simplesmente viver o momento.

