“Não vai melhorar, só tende a piorar”: Atriz famosa vive fase assustadora contra problema de saúde da mãe

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:12
Atriz portuguesa vive dias de angústia com a mãe doente

A atriz Sandra Silva, que deu vida a Carolina em Morangos com Açúcar 7, atravessa um momento particularmente difícil na sua vida pessoal. Conhecida pela sua descontração, boa disposição e proximidade com os seguidores da sua página de Instagram, Sandra recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, 10 de novembro, para fazer um sentido desabafo sobre a fase difícil que vive com a mãe. A mãe da atriz completou 71 anos em junho.

Sandra Silva, que casou em julho passado, revelou ter passado por um grande susto com a mãe, Maria Aurora, de 71 anos. Através das redes sociais, a atriz de 28 anos deu a entender que a progenitora enfrentou recentemente um problema de saúde.

Um dos seus seguidores questionou: “Como está a tua mãe?”. Sandra respondeu: “Foi mesmo uma situação muito delicada, caiu-me o chão”, escreveu na legenda de um vídeo onde agradeceu pelas “mensagens todas da semana passada”.

Mais tarde, a atriz explicou: “O que se passou foi com a minha mãe, muitos de vocês perceberam, acho que pela aliança na mão, então também não vale a pena fazer um segredo disto ou esconder. Foi uma situação muito chata, muito delicada”, esclareceu.

Sandra Silva tem enfrentado outros desafios pessoais, nomeadamente relacionados com a sua habitação. Depois de adquirir a casa, a atriz deparou-se com vários problemas estruturais, tendo chegado a afirmar que a única solução passaria por demolir e construir uma nova habitação, uma situação que se prolonga há vários meses e que tem agravado o desgaste emocional que atravessa. Ora veja: 

Este desabafo de Sandra Silva evidencia a resiliência e a coragem da atriz em partilhar publicamente momentos de fragilidade, ao mesmo tempo que mantém o foco no bem-estar do filho e na tentativa de ultrapassar desafios pessoais que têm marcado o seu ano.

