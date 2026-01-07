«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta

«Casei com o homem da minha vida»: atriz da TVI vive o seu conto de fadas

A atriz Sandra Silva, conhecida por dar vida a Carolina em Morangos com Açúcar 7, atravessa atualmente um momento particularmente difícil na sua vida pessoal. Famosa pela sua descontração, boa disposição e proximidade com os seguidores no Instagram, Sandra recorreu às redes sociais nesta terça-feira, 7 de janeiro, para partilhar um vídeo emotivo, onde surge a cuidar da mãe: «Tomar conta da minha mãe, que tomou tão bem conta de mim, tem sido a maior aprendizagem dos últimos anos. E a forma mais bonita de retribuir amor.»

A mãe da atriz, Maria Aurora, completou 71 anos em junho, e Sandra aproveitou a ocasião para demonstrar todo o seu carinho: escreveu legendas como «Tão bom», «Tão bonito» e «Amor de mãe e filha», destacando o laço afetivo entre ambas.

No entanto, nem tudo tem sido fácil para Sandra. Recorde-se que no ano passado, a atriz casou em julho, mas recentemente passou por um susto com a mãe, que terá enfrentado um problema de saúde. Questionada por um seguidor sobre a situação, Sandra respondeu: «Foi mesmo uma situação muito delicada, caiu-me o chão», numa legenda de um vídeo onde agradeceu também pelas mensagens de apoio recebidas.

Mais tarde, Sandra explicou com mais detalhe: «O que se passou foi com a minha mãe, muitos de vocês perceberam, acho que pela aliança na mão, então também não vale a pena fazer um segredo disto ou esconder. Foi uma situação muito chata, muito delicada», esclareceu.

Além deste momento delicado, Sandra Silva enfrenta outros desafios pessoais, nomeadamente relacionados com a sua habitação e perdas familíares: