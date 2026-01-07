«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 18min
«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta - TVI

Atriz partilha experiência que comove seguidores.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A atriz Sandra Silva, conhecida por dar vida a Carolina em Morangos com Açúcar 7, atravessa atualmente um momento particularmente difícil na sua vida pessoal. Famosa pela sua descontração, boa disposição e proximidade com os seguidores no Instagram, Sandra recorreu às redes sociais nesta terça-feira, 7 de janeiro, para partilhar um vídeo emotivo, onde surge a cuidar da mãe: «Tomar conta da minha mãe, que tomou tão bem conta de mim, tem sido a maior aprendizagem dos últimos anos. E a forma mais bonita de retribuir amor.»

A mãe da atriz, Maria Aurora, completou 71 anos em junho, e Sandra aproveitou a ocasião para demonstrar todo o seu carinho: escreveu legendas como «Tão bom», «Tão bonito» e «Amor de mãe e filha», destacando o laço afetivo entre ambas.

No entanto, nem tudo tem sido fácil para Sandra. Recorde-se que no ano passado, a atriz casou em julho, mas recentemente passou por um susto com a mãe, que terá enfrentado um problema de saúde. Questionada por um seguidor sobre a situação, Sandra respondeu: «Foi mesmo uma situação muito delicada, caiu-me o chão», numa legenda de um vídeo onde agradeceu também pelas mensagens de apoio recebidas.

Mais tarde, Sandra explicou com mais detalhe: «O que se passou foi com a minha mãe, muitos de vocês perceberam, acho que pela aliança na mão, então também não vale a pena fazer um segredo disto ou esconder. Foi uma situação muito chata, muito delicada», esclareceu.

Além deste momento delicado, Sandra Silva enfrenta outros desafios pessoais, nomeadamente relacionados com a sua habitação e perdas familíares:

 

Relacionados

Esta é a irmã de uma das atrizes mais acarinhadas da Televisão e está a dar que falar além-fronteiras

Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?

Mais Vistos

Vem aí «Terra Forte»: Sammy tenta acalmar Flor, mas a chegada de António complica tudo

Terra Forte
dom, 4 jan
1

Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens

Amor à Prova
12 set 2025
2

Pedro Bianchi Prata

20 out 2025
3

«Há coisas que não perdoam»: a reflexão de Pedro Bianchi Prata que está a dar que falar e emocionar

dom, 4 jan
4

Vem aí em «Terra Forte»: Flor vai contar a Rosinha e Sammy que são pai e filha?

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: António trava relação entre Rosinha e Dudu e gera revolta familiar

Terra Forte
25 dez 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Eis os resultados dos testes de paternidade de Cris e Bruno

Amor à Prova
Ontem

Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?

Terra Forte
Hoje

Esta é a irmã de uma das atrizes mais acarinhadas da Televisão e está a dar que falar além-fronteiras

Terra Forte
Ontem

Férias de luxo e de milhares de euros: Esta atriz está a deixar as redes socias em alvoroço

Ontem

Há pessoas que me vão matar mas...»: Ana Guiomar emociona ao confessar a sua maior prova de amor

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

A Protegida
sáb, 3 jan
FORA DO ECRÃ

«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível

Hoje

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

Hoje

«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta

Hoje

«Um sonho tornado realidade»: Atriz e empresária famosa deixa todos sem palavras

Hoje

Esta é a irmã de uma das atrizes mais acarinhadas da Televisão e está a dar que falar além-fronteiras

Terra Forte
Ontem

Depois da polémica, equipa de Manuel Melo reage e deixa uma mensagem marcante

Ontem
Mais Fora do Ecrã