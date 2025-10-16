Atriz famosa surge em vídeo 'atrevido' e deixa seguidores ao rubro

A atriz Sandra Silva, conhecida do grande público desde a sua participação em “Morangos com Açúcar” (2003) como Carolina, expandiu o seu percurso profissional muito para além da representação, tornando-se uma figura influente nas redes sociais e uma empreendedora de sucesso.

Atualmente, Sandra Silva é uma influenciadora digital com milhares de seguidores, partilhando com transparência momentos da sua vida pessoal e profissional. Nas suas plataformas, fala frequentemente sobre maternidade, autoestima, casamento e estilo de vida, inspirando outras mulheres a abraçarem todas as suas facetas. Além disso, é fundadora da marca de roupa Maria Aurora, um projeto que reflete a sua visão de feminilidade e liberdade.

Recentemente, Sandra celebrou o seu 29.º aniversário com um espírito leve e divertido — uma atitude que partilhou com os fãs através de um vídeo nas redes sociais, onde surge a dançar de forma descontraída e sensual ao lado do marido, João Borges. Na legenda, deixou uma mensagem de empoderamento e autenticidade: «Eu aos 29, a celebrar os meus anos com amigos e marido com um filho com quase 4 anos 😜💃🏽 Sempre adorei ir sair para dançar. Mas depois do c@vid e da gravidez, pós-parto, achei que isso já não fazia parte de mim, enganei-me. Faz parte e eu amo! Nunca deixes que te digam que quando tiveres filhos vais deixar de te divertir, de viajar, de seres tu. Tudo muda, sim. Mas mereces fazer coisas que te fazem feliz (mesmo que seja só de vez em quando). Todos precisamos de bolsas de oxigénio, seja o que for 🤍»

A publicação rapidamente reuniu centenas de comentários e milhares de reações, com muitos seguidores a elogiarem a atriz pela sua honestidade e energia contagiante.

Sandra Silva é mãe de Vasco, nascido em fevereiro de 2022, fruto da relação com João Borges. O casal casou-se em julho de 2025, numa cerimónia civil intimista, optando por adiar a cerimónia religiosa e a grande festa para o ano seguinte. Curiosamente, não houve troca de alianças no casamento civil, uma vez que o casal reservou esse gesto simbólico para a celebração planeada para 2026.

Aos 29 anos, Sandra Silva mostra-se mais confiante do que nunca. Entre a maternidade, o amor e a carreira, a atriz e empresária mantém-se fiel à sua essência, lembrando que, mesmo com as mudanças que a vida traz, é sempre possível continuar a dançar — e a ser feliz.

