«Filhos e casamentos não salvam relações»: Atriz famosa fala sem filtros sobre vida a dois

Sandra Silva, atriz conhecida pela participação na sétima temporada de Morangos com Açúcar, voltou ao Instagram para partilhar um desabafo honesto e sem rodeios sobre os desafios de manter uma relação a longo prazo, especialmente após o nascimento dos filhos.

No vídeo, a atriz começa por desmistificar a ideia de que filhos ou casamento são a solução para uma relação em crise:

«Filhos e casamentos não salvam relações. É necessário deixar de lado as ilusões sobre o quão difícil é manter uma relação de muitos anos, uma vez que nas redes sociais apenas se costuma mostrar o lado positivo, o que gera comparações irreais e faz com que os problemas pessoais pareçam enormes.»

Sandra Silva vai mais longe e explica o que, na sua visão, é verdadeiramente necessário para sustentar uma relação ao longo do tempo:

«O amor, por si só, não chega. Uma relação exige muito mais tempo, trabalho e dedicação do que o que é normalmente transmitido. Com o passar dos anos, não basta apenas gostar um do outro, ter coisas em comum ou objetivos de vida partilhados. É fundamental haver muita comunicação e uma grande abertura para discutir limites, desconfortos e até assumir que, por vezes, não há paciência para o outro, o que não significa que se goste menos da pessoa.»

A atriz termina com uma reflexão sobre a natureza real do amor, longe da versão idealizada que circula nas redes sociais:

«Nunca se encontrará alguém com quem haja uma compatibilidade de 100% ou que não tenha hábitos que incomodem. Existem alturas em que o casal funciona apenas como "colegas de casa" ou no desempenho de funções parentais, mas isso não significa que a relação tenha acabado ou que não haja amor. A realidade é que o amor é uma construção que dá muito trabalho, e esse esforço aumenta significativamente após o nascimento dos filhos.»

Veja o vídeo aqui: