Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

«Filhos e casamentos não salvam relações»: Atriz famosa fala sem filtros sobre vida a dois

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 33min
«Filhos e casamentos não salvam relações»: Atriz famosa fala sem filtros sobre vida a dois - TVI

Sandra Silva abriu o jogo sobre o amor e as relações e envolveu casamento e filhos.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Sandra Silva, atriz conhecida pela participação na sétima temporada de Morangos com Açúcar, voltou ao Instagram para partilhar um desabafo honesto e sem rodeios sobre os desafios de manter uma relação a longo prazo, especialmente após o nascimento dos filhos.

No vídeo, a atriz começa por desmistificar a ideia de que filhos ou casamento são a solução para uma relação em crise:

«Filhos e casamentos não salvam relações. É necessário deixar de lado as ilusões sobre o quão difícil é manter uma relação de muitos anos, uma vez que nas redes sociais apenas se costuma mostrar o lado positivo, o que gera comparações irreais e faz com que os problemas pessoais pareçam enormes.»

Sandra Silva vai mais longe e explica o que, na sua visão, é verdadeiramente necessário para sustentar uma relação ao longo do tempo:

«O amor, por si só, não chega. Uma relação exige muito mais tempo, trabalho e dedicação do que o que é normalmente transmitido. Com o passar dos anos, não basta apenas gostar um do outro, ter coisas em comum ou objetivos de vida partilhados. É fundamental haver muita comunicação e uma grande abertura para discutir limites, desconfortos e até assumir que, por vezes, não há paciência para o outro, o que não significa que se goste menos da pessoa.»

A atriz termina com uma reflexão sobre a natureza real do amor, longe da versão idealizada que circula nas redes sociais:

«Nunca se encontrará alguém com quem haja uma compatibilidade de 100% ou que não tenha hábitos que incomodem. Existem alturas em que o casal funciona apenas como "colegas de casa" ou no desempenho de funções parentais, mas isso não significa que a relação tenha acabado ou que não haja amor. A realidade é que o amor é uma construção que dá muito trabalho, e esse esforço aumenta significativamente após o nascimento dos filhos.»

Veja o vídeo aqui: 

Recorde aqui a participação da atriz na 7ª temporada dos Morangos com Açucar:

Relacionados

«A chamada da escola que nunca esperei receber»: Sandra Silva revela momento inesperado com o filho

«A minha médica disse»: Atriz famosa revela solução surpreendente para problema que afeta milhares

Fica a poucas horas de Portugal e tem calor o ano inteiro: «Uma ótima hipótese»

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi volta a trabalhar na Açoreana ao lado de Maria de Fátima?

Terra Forte
Ontem
1

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima despede Vivi e faz-lhe graves acusações

Terra Forte
22 out 2025
2

Vem aí em «Amor à Prova»: Para se vingar de Cris, Sara usa Bruno e beija-o?

Amor à Prova
Ontem
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Amor à Prova
seg, 2 mar
4

Parecem as «Maldivas em estado puro», mas fala-se português: Será este destino o segredo mais bem guardado?

ter, 17 mar
5

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva

Terra Forte
seg, 2 mar
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Depois de 'usar' Bruno, Sara parte-lhe o coração

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Jogo perigoso! Maria de Fátima faz tudo para não perder Caio

Terra Forte
Hoje

Conhece esta mulher deslumbrante? É irmã de uma das atrizes mais famosas de Portugal

Terra Forte
Hoje

Há uma cena de «Terra Forte» que marcou Rita Pereira e acontece hoje: «Gostava que vissem»

Terra Forte
Ontem

Poucas pessoas sabem, mas esta apresentadora é, também, fisioterapeuta

ter, 17 mar

Vem aí em «Amor à Prova»: Confronto explosivo! Sara invade casa de Alice e faz ameaça

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Filhos e casamentos não salvam relações»: Atriz famosa fala sem filtros sobre vida a dois

Hoje

Insólito! Pedro Bianchi Prata relata episódio inesperado vivido durante corrida

Hoje

Sporting une Matilde Reymão a uma pessoa muito especial. E há um vídeo que o prova

Hoje

Conhece esta mulher deslumbrante? É irmã de uma das atrizes mais famosas de Portugal

Terra Forte
Hoje

Há uma cena de «Terra Forte» que marcou Rita Pereira e acontece hoje: «Gostava que vissem»

Terra Forte
Ontem

Filho de Inês Aires Pereira faz quatro anos e derrete as redes sociais: «Fofo máximo»

Para Sempre
Ontem
Mais Fora do Ecrã