“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:13
“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho - TVI

Revelamos tudo!

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A influenciadora e atriz Sandra Silva, conhecida por interpretar Carolina nos Morangos com Açúcar 7, mãe do pequeno Vasco, de três anos, foi novamente motivo de atenção entre os seguidores. Esta quarta-feira, 26 de novembro, a atriz partilhou algumas imagens onde surge a tapar o rosto do filho, o que despertou curiosidade e originou várias perguntas nas redes sociais.

Perante a questão de um seguidor, “Estou perdida, porquê agora tapar a cara do Vasco?”. A atriz de 29 anos decidiu esclarecer. Explicou que esta escolha não surgiu de um dia para o outro, mas que foi acontecendo de forma natural. “Na verdade é uma coisa que nós nunca falámos imenso, foi fluindo. Nos últimos tempos eu já não mostrava tanto como quando era bebé (até porque até aos 18 meses teves 24/24 comigo) e temos vindo a falar do tema”, afirmou.

Sandra Silva revelou ainda que a conversa recente com o marido, João Borges, foi determinante. “Na semana passada fomos jantar e o João disse que por ele não mostrava, a mim não me faz tanta confusão, mas a ele começou a fazer. E eu estou tranquila com isso, não sei se é uma decisão para sempre, mas por agora sim”, acrescentou.

A atriz explicou também que esta nova postura já se reflete fora das redes sociais. Contou que recentemente esteve presente num evento e que “não autorizou os direitos de imagem” do filho. Do mesmo modo, nas publicidades que venha a realizar, o rosto de Vasco também não será mostrado.

Relembre-se que Sandra Silva também tem enfrentado outros desafios, nomeadamente relacionados com a sua habitação. Depois de adquirir a casa, a atriz deparou-se com vários problemas estruturais, tendo chegado a afirmar que a única solução passaria por demolir e construir uma nova habitação, uma situação que se prolonga há vários meses e que tem agravado o desgaste emocional que atravessa. Ora veja: 

Veja também: 

Morreu o ator Almeno Gonçalves - Novelas - TVI

Matilde Reymão vive experiência única em Nova Iorque ao lado de ator famoso - Novelas - TVI

Relacionados

Grávida, atriz famosa recebe prenda insólita: «A fé que os meus amigos têm em mim»

Nunca mais verá ‘Terra Forte’ da mesma forma: Rita Pereira faz revelação surpreendente dos Bastidores

Mais Vistos

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
Ontem
1

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
ter, 15 jul
2

«8 anos depois…»: Casal da TVI está finalmente noivo e o pedido de casamento foi digno de um filme

Ontem
3

Marta Andrino faz revelações surpreendentes: «Tenho tanto para partilhar»

Festa é Festa
ter, 5 ago
4

Morreu o ator Almeno Gonçalves

Hoje
5

Almeno Gonçalves

Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica incrédula com insinuações de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: O que se passa com a saúde de Aruna?

A Protegida
Hoje

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
Ontem

«8 anos depois…»: Casal da TVI está finalmente noivo e o pedido de casamento foi digno de um filme

Ontem

Nunca mais verá ‘Terra Forte’ da mesma forma: Rita Pereira faz revelação surpreendente dos Bastidores

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi sofre um grave acidente?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
Hoje

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

Hoje

Cristiano Ronaldo surpreende Diogo Amaral em dia especial? Eis o vídeo viral

Hoje

“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

Hoje

«Bênção que trouxe no ventre»: A declaração arrebatadora de José Raposo a Sara Barradas

Hoje

Morreu o ator Almeno Gonçalves

Hoje
Mais Fora do Ecrã