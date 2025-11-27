“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

A influenciadora e atriz Sandra Silva, conhecida por interpretar Carolina nos Morangos com Açúcar 7, mãe do pequeno Vasco, de três anos, foi novamente motivo de atenção entre os seguidores. Esta quarta-feira, 26 de novembro, a atriz partilhou algumas imagens onde surge a tapar o rosto do filho, o que despertou curiosidade e originou várias perguntas nas redes sociais.

Perante a questão de um seguidor, “Estou perdida, porquê agora tapar a cara do Vasco?”. A atriz de 29 anos decidiu esclarecer. Explicou que esta escolha não surgiu de um dia para o outro, mas que foi acontecendo de forma natural. “Na verdade é uma coisa que nós nunca falámos imenso, foi fluindo. Nos últimos tempos eu já não mostrava tanto como quando era bebé (até porque até aos 18 meses teves 24/24 comigo) e temos vindo a falar do tema”, afirmou.

Sandra Silva revelou ainda que a conversa recente com o marido, João Borges, foi determinante. “Na semana passada fomos jantar e o João disse que por ele não mostrava, a mim não me faz tanta confusão, mas a ele começou a fazer. E eu estou tranquila com isso, não sei se é uma decisão para sempre, mas por agora sim”, acrescentou.

A atriz explicou também que esta nova postura já se reflete fora das redes sociais. Contou que recentemente esteve presente num evento e que “não autorizou os direitos de imagem” do filho. Do mesmo modo, nas publicidades que venha a realizar, o rosto de Vasco também não será mostrado.

Relembre-se que Sandra Silva também tem enfrentado outros desafios, nomeadamente relacionados com a sua habitação. Depois de adquirir a casa, a atriz deparou-se com vários problemas estruturais, tendo chegado a afirmar que a única solução passaria por demolir e construir uma nova habitação, uma situação que se prolonga há vários meses e que tem agravado o desgaste emocional que atravessa. Ora veja:

