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17 anos depois de ter participado em «Morangos com Açúcar», esta atriz revela segredos dos bastidores

  • TVI Novelas
  • Hoje às 13:00
17 anos depois de ter participado em «Morangos com Açúcar», esta atriz revela segredos dos bastidores - TVI

Sandra Silva esteve à conversa no podcast «Cala-te Boca» e acabou por recordar a sua passagem por «Morangos com Açúcar», revelando detalhes inesperados dos bastidores da série.

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Sandra Silva, influenciadora digital e atriz que ficou conhecida por interpretar Carolina em «Morangos com Açúcar» marcou presença no podcast «Cala-te Boca», da Mega Hits, onde partilhou vários detalhes sobre a sua experiência durante as gravações da série da TVI.

Numa fase inicial da conversa, a radialista Matilde Prata questionou a atriz sobre a experiência de contracenar com nomes hoje bem conhecidos, como Sara Matos. Sandra respondeu de forma imediata, começando por recordar o processo de seleção: «Eu fiz o casting para a série 6, estava zero à espera. Fiquei eu, a Bruna Quintas... o casting tinha sido um ano antes, eu sabia que tinha ficado entre as três últimas», confessou. A revelação surpreendeu os locutores, uma vez que a atriz acabou por integrar o elenco da série 7, onde interpretou Carolina Bacelar, irmã de Margarida Bacelar, personagem de Sara Matos.

A atriz destacou ainda o ambiente vivido nos bastidores, sublinhando que a diferença de idades não foi um obstáculo para a proximidade entre colegas, referindo a amizade que mantém até hoje com Rodrigo Paganelli: «Eu tinha 13 anos, eles tinham 18, 19 anos e no fim das gravações eu ficava muitas vezes com eles».

Já numa vertente mais pessoal, Sandra Silva falou sobre um tema delicado da sua vida, a doença da mãe, que sofre de Alzheimer. Questionada sobre como tem lidado com esta realidade, a atriz foi sincera: «Lido mal. Eu vivo nos meus pais há um ano, estou lá 24/7. A minha mãe neste momento não tem autonomia nenhuma. Tem menos autonomia do que o Vasco (filho de 4 anos)».

 

 

Recorde aqui a participação da atriz na 7ª temporada dos Morangos com Açúcar:

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