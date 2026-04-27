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Atriz acarinhada emociona fãs ao revelar o que está a acontecer: «Estou na fase pessoal mais frágil»

  • TVI Novelas
  • Há 50 min
Atriz acarinhada emociona fãs ao revelar o que está a acontecer: «Estou na fase pessoal mais frágil» - TVI

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Sandra Silva abriu o coração num reels impactante, onde surge com a frase «strong enough to bare children... then get back to work» («suficientemente forte para ter filhos... e voltar ao trabalho»), revelando o contraste entre sucesso profissional e vulnerabilidade pessoal.

«Hoje um amigo ligou-me e disse-me que era uma mulher e mãe do caraças. Apesar de estar na melhor fase profissional de sempre, estou na fase pessoal mais frágil, o que faz com que haja dias em que não sinto nada do que ele me disse», confessou a actriz. Conhecida por «Morangos com Açúcar», Sandra equilibra maternidade com uma carreira em ascensão.

Mesmo após anunciar a separação do marido no início do mês de abril, a mensagem termina com otimismo resiliente: «Viver um dia de cada vez ❤️». Os seguidores reagiram com apoio, elogiando a força e autenticidade da atriz, que inspira ao mostrar o lado humano por trás do glamour.

Recorde a entrevista da atriz no programa «Dois às 10» onde fala da separação:

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