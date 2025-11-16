Atriz conhecida da TVI fala abertamente sobre saúde mental e fez revelações: «Um caminho longo»

Sandra Silva, atriz da TVI, recorreu ao Instagram para abordar um tema cada vez mais valorizado: a saúde mental. Numa publicação sincera, a artista fez um balanço dos cerca de cinco anos que leva em psicoterapia e destacou as lições mais importantes que aprendeu ao longo do processo.

«Definir limites mudou a minha vida», começou por escrever a atriz de Morangos com Açúcar, enumerando várias aprendizagens, como «perceber que há coisas na vida que não controlamos», «ouvir o corpo e os sinais que nos dá» e «não agir com base no medo da reação da outra pessoa».

A atriz sublinhou ainda a importância de sentir e expressar emoções, bem como distinguir o que é realmente sobre si ou sobre os outros em momentos de conflito. «Fazer psicoterapia ajuda-me a ter ferramentas para lidar comigo, com os outros, com a minha ansiedade, com o meu trabalho e com os imprevistos da vida», partilhou.

Sandra Silva confessou que, no início, não percebia o impacto que a terapia teria, mas hoje sente-se feliz por se ter disponibilizado para explorar o que vai dentro da sua cabeça e do seu coração.

A atriz concluiu com um incentivo à reflexão, questionando os seguidores: «Quem já fez? O que achas?»

Veja a publicação aqui: