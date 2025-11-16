Atriz conhecida da TVI fala abertamente sobre saúde mental e fez revelações: «Um caminho longo»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 38min
Atriz conhecida da TVI fala abertamente sobre saúde mental e fez revelações: «Um caminho longo» - TVI

Sandra Silva, atriz da TVI, partilhou uma reflexão nas redes sociais sobre os benefícios da psicoterapia e revelou como este processo transformou a sua forma de lidar com a ansiedade, o trabalho e as relações pessoais.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Sandra Silva, atriz da TVI, recorreu ao Instagram para abordar um tema cada vez mais valorizado: a saúde mental. Numa publicação sincera, a artista fez um balanço dos cerca de cinco anos que leva em psicoterapia e destacou as lições mais importantes que aprendeu ao longo do processo.

«Definir limites mudou a minha vida», começou por escrever a atriz de Morangos com Açúcar, enumerando várias aprendizagens, como «perceber que há coisas na vida que não controlamos», «ouvir o corpo e os sinais que nos dá» e «não agir com base no medo da reação da outra pessoa».

A atriz sublinhou ainda a importância de sentir e expressar emoções, bem como distinguir o que é realmente sobre si ou sobre os outros em momentos de conflito. «Fazer psicoterapia ajuda-me a ter ferramentas para lidar comigo, com os outros, com a minha ansiedade, com o meu trabalho e com os imprevistos da vida», partilhou.

Sandra Silva confessou que, no início, não percebia o impacto que a terapia teria, mas hoje sente-se feliz por se ter disponibilizado para explorar o que vai dentro da sua cabeça e do seu coração.

A atriz concluiu com um incentivo à reflexão, questionando os seguidores: «Quem já fez? O que achas?»

Veja a publicação aqui:

 

Relacionados

Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha

«Tens braços de homem»: Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, responde a críticas

Pedro Bianchi Prata faz partilha emocionante após fase difícil: «Eles sofreram como eu»

Vem aí em «Terra Forte»: Flor comete um grande erro e Maria de Fátima não deixa escapar

Mais Vistos

Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

qua, 12 nov
1

Vem aí em «Terra Forte»: Dani apanha Cobra a seduzir Rosinha

Terra Forte
Hoje
2

Eis os 5 alimentos que nunca deve cozinhar na air fryer

sex, 14 nov
3

Vem aí em «Terra Forte»: Quem é Cobra, o homem que Maria de Fátima confia de olhos fechados?

Terra Forte
ter, 28 out
4

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi engana médico e faz um assalto

Terra Forte
sex, 14 nov
5

Exclusivo «Terra Forte»: Vivi pensa em matar-se para salvar a família

Terra Forte
sáb, 25 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi engana médico e faz um assalto

Terra Forte
sex, 14 nov

Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?

A Protegida
qui, 13 nov

Rita Pereira mostra bastidores de Terra Forte e revela o seu ritual secreto

Terra Forte
sex, 14 nov

Casa de luxo de Mickael Carreira e Laura Figueiredo é inundada pela Depressão Cláudia

sex, 14 nov

«Estou em modo sobrevivência»: Vanessa Martins vive pesadelo noturno

sex, 14 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Flor comete um grande erro e Maria de Fátima não deixa escapar

Terra Forte
qui, 13 nov
FORA DO ECRÃ

Atriz conhecida da TVI fala abertamente sobre saúde mental e fez revelações: «Um caminho longo»

Hoje

A novela «Cacau» pode estar de volta com uma 2ª temporada? Matilde Reymão responde

Cacau
Hoje

Vanessa Martins fala abertamemte sobre procedimento estético que mudou completamente o seu rosto

Ontem

«Estou em modo sobrevivência»: Vanessa Martins vive pesadelo noturno

sex, 14 nov

Casa de luxo de Mickael Carreira e Laura Figueiredo é inundada pela Depressão Cláudia

sex, 14 nov

Rita Pereira mostra bastidores de Terra Forte e revela o seu ritual secreto

Terra Forte
sex, 14 nov
Mais Fora do Ecrã