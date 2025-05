Atriz da TVI vive fase complicada: «Não há uma forma fácil de vos contar isto»

Sandra Silva, atriz de «Morangos com Açúcar», está noiva. Veja as fotos!

Sandra Silva, influenciadora digital e atriz, partilhou esta segunda-feira, 13 de maio, um vídeo emotivo no Instagram, no qual revelou aos seguidores estar a atravessar um dos momentos mais difíceis da sua vida.

Visivelmente abalada, Sandra Silva explicou que ela e o companheiro descobriram graves problemas na casa que compraram, tornando-a inabitável.

Não há uma forma fácil de vos contar isto. A verdade é que encontrámos imensos problemas na casa que comprámos. A casa não está habitável".

A criadora de conteúdos contou que os últimos dias têm sido desgastantes e que sentiu necessidade de abrir o coração aos seus seguidores:

Já não aguento sem vos contar pelo menos um bocadinho do que se está a passar. Há uns dias descobrimos muitos problemas nesta casa, que não são de fácil resolução, e vamos fazer mais uma mudança".

Enquanto aguardam uma solução, a atriz e a família, o namorado e o filho Vasco de 2 anos, vão ficar temporariamente em casa dos pais:

Foi a solução mais fácil que encontrámos. Tem sido muito difícil, porque a vida não para, os compromissos profissionais continuam. Tenho de arranjar energia onde já não sei onde vou buscar para ser mãe, para trabalhar, porque a vida continua...".

No desabafo, revelou ainda que este projeto da casa representava um sonho pelo qual adiaram o casamento, com o objetivo de investir num futuro familiar: "Adíamos o casamento para investirmos nesta casa e, de repente, percebemos que a casa não era aquilo que pensávamos". Com a voz embargada e visivelmente em sofrimento, Sandra terminou com um apelo carinhoso: "Aquilo que eu quero é assim... um abracinho digital, porque isto tem sido muito difícil".

Na legenda do vídeo, reforçou:

«Não tá fácil por aqui 🥹😭 Não havia forma fácil de vos contar. Agora já está. Espero o vosso abraço e apoio como sempre ❤️»

Como já é habitual, os seguidores responderam com mensagens de força, empatia e solidariedade: «Não imagino como te deves estar a sentir… Força e que se resolva o mais rápido possível 🫂💛», «Força, amiga!! Tudo se resolve ❤️💪», «Passei exatamente pelo mesmo 🥹 mas tudo vai melhorar, acredita ❤️», «PORRA! No fim, tudo fará sentido», «Vai correr bem ❤️».