Atriz de «Morangos com Açúcar» é obrigada a fazer escolha difícil sobre o casamento: «Chorei muito»

Sandra Silva, atriz de «Morangos com Açúcar», está noiva. Veja as fotos!

Sandra Silva e João Borges tomaram uma decisão importante relativamente ao casamento e partilharam-na com os seguidores nas redes sociais. O casal, que ficou noivo em outubro de 2024, decidiu adiar a festa do casamento para 2026, priorizando a conclusão do novo lar que estão a construir juntos.

“A decisão mais difícil e mais consciente que tomámos este ano”, escreveu Sandra Silva na sua conta de Instagram, explicando que, apesar de já terem grande parte da celebração organizada — incluindo o vestido de noiva em andamento — optaram por redefinir as prioridades.

“Depois de ficarmos noivos em outubro de 2024, começámos logo a planear o nosso dia e já tínhamos mais de metade das coisas tratadas… O vestido começado, etc. Mas também é saber fazer escolhas. E a verdade é que o casamento e o processo da casa ao mesmo tempo estavam a ser a nossa vida toda e a esgotar-nos emocionalmente”, confessou a influenciadora digital.

A casa, que o casal adquiriu recentemente, acabou por pesar na balança. A solução encontrada passa por celebrar o amor de forma mais íntima este ano: “Chorei muito, mas hoje sei que foi o melhor. Decidimos que este ano casamos só os dois, vamos de lua de mel, porque não deu para adiar, e para o ano, no mesmo mês, temos o festão que tanto merecemos e sonhamos.”

Sandra Silva sublinha ainda que a decisão está alinhada com aquilo que sempre foi o plano do casal. “Sempre dissemos que a casa vinha antes do casamento, esta decisão foi coerente com isso. Porque os sonhos, são para viver por inteiro”, concluiu.