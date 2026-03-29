Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Atriz de Morangos com Açúcar faz desabafo: «Senti-me mais apagada»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 18min
Atriz de Morangos com Açúcar faz desabafo: «Senti-me mais apagada» - TVI

Uma partilha emotiva.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Sandra Silva abriu o coração nas redes sociais ao explicar o “glow up” (novo brilho) que os seguidores têm notado nela nos últimos tempos, atribuindo-o a uma libertação pessoal e maior felicidade.

«Nos últimos tempos tenho recebido várias mensagens a dizer que notam algo diferente em mim, um glow up. A verdade é que não foi nada planeado, nem estratégico, acho que foram um conjunto de fatores», começou a atriz. «Senti‑me mais apagada, mais na minha bolha e quando contei aqui o que se passava na minha vida, libertei‑me desse peso e permiti‑me a viver a 100%».

Conhecida por participações em «Deixa-me amar», «Doce Fugitiva» e «Morangos com Açúcar», Sandra partilha esta fase de renovação com autenticidade, conectando‑se ainda mais com quem a segue.

«Estou mais feliz e plena e acho que é isso que vocês notam… porém, continuo a mesma de sempre 🤍. A amar viver, descobrir, entregar‑me a cada projeto e a cada pessoa que acho que merece. E mais importante que tudo, decidida a lutar pelo que gosto, mais do que nunca», escreveu. Finaliza com otimismo: «Loving my new era (amando a minha nova era) ✨ Não planeada, mas que faz todo o sentido».

Recorde a passagem de Sandra Silva pelo «Dois às 10»:

Relacionados

Atriz de «Morangos com Açúcar» vive aflição com o filho: «Não me lembro dele estar tão mal»

Brilhou em «Morangos com Açúcar» e hoje vive uma história de amor com ator de «Festa é Festa»

Acabada de perder a mãe, atriz de Morangos com Açúcar faz homenagem impressionante: «Deixei de ouvir»

Ator que roubou corações em «Morangos com Açúcar» fala sobre a morte da irmã: «Percebes que afinal sofrer é isto»

«Para mim é deixar morrer.»: Estrela dos Morangos com Açúcar expõe situação alarmante

Foi uma das maiores estrelas de «Morangos com Açúcar», tornou-se hospedeira e voltou à representação

Uma das atrizes mais icónicas de «Morangos com Açúcar» foi captada a dar beijo apaixonado

Mais Vistos

«Esta é a forma de me despedir»: João Catarré emociona fãs no adeus a ‘Terra Forte'

Terra Forte
sex, 27 mar
1

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Terra Forte
11 set 2025
2

«Um susto»: Diogo Amaral vive horas de angústia e fica de coração apertado

Amor à Prova
Ontem
3

Diogo Amaral brinca com Jessica Athayde e houve um comentário de um seguidor que mereceu este destaque

18 mar 2025
4

Com 61 anos e uma forma física invejável, este ator continua a arrancar muitos suspiros

Terra Forte
qua, 25 mar
5

Vem aí em «Amor à Prova»: André vai longe demais e faz o que não deve a Melanie

Amor à Prova
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: A reação de Vítor ao descobrir que Domingos é o pai de Cris

Amor à Prova
qui, 26 mar

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e a família já não vão viver para a mansão dos Terra Forte?

Terra Forte
qui, 26 mar

Bebé a caminho: Ator de novelas da TVI anuncia novidade

A Protegida
qui, 26 mar

Kika Cerqueira Gomes festeja: a família cresceu e há um novo bebé para celebrar

qui, 26 mar

Vem aí em «A Protegida»: Sanjay tem medo que Virgílio faça mal a Aruna

A Protegida
ter, 24 mar

«Lisbon Noir»: já há data de estreia para uma das séries mais aguardadas

qua, 25 mar
FORA DO ECRÃ

Atriz de Morangos com Açúcar faz desabafo: «Senti-me mais apagada»

Hoje

É uma das mulheres mais talentosas de Portugal e namora com um homem 9 anos mais novo

Hoje

«Um susto»: Diogo Amaral vive horas de angústia e fica de coração apertado

Amor à Prova
Ontem

«Esta é a forma de me despedir»: João Catarré emociona fãs no adeus a ‘Terra Forte'

Terra Forte
sex, 27 mar

«É oficial, estou muito feliz!»: Rosa Bela anuncia novidade muito esperada

sex, 27 mar

Maria Botelho Moniz recebe dedicatória comovente do noivo: «Fez-me perceber o que é a felicidade»

qui, 26 mar
Mais Fora do Ecrã