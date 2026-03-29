Atriz de Morangos com Açúcar faz desabafo: «Senti-me mais apagada»

Sandra Silva abriu o coração nas redes sociais ao explicar o “glow up” (novo brilho) que os seguidores têm notado nela nos últimos tempos, atribuindo-o a uma libertação pessoal e maior felicidade.

«Nos últimos tempos tenho recebido várias mensagens a dizer que notam algo diferente em mim, um glow up. A verdade é que não foi nada planeado, nem estratégico, acho que foram um conjunto de fatores», começou a atriz. «Senti‑me mais apagada, mais na minha bolha e quando contei aqui o que se passava na minha vida, libertei‑me desse peso e permiti‑me a viver a 100%».

Conhecida por participações em «Deixa-me amar», «Doce Fugitiva» e «Morangos com Açúcar», Sandra partilha esta fase de renovação com autenticidade, conectando‑se ainda mais com quem a segue.

«Estou mais feliz e plena e acho que é isso que vocês notam… porém, continuo a mesma de sempre 🤍. A amar viver, descobrir, entregar‑me a cada projeto e a cada pessoa que acho que merece. E mais importante que tudo, decidida a lutar pelo que gosto, mais do que nunca», escreveu. Finaliza com otimismo: «Loving my new era (amando a minha nova era) ✨ Não planeada, mas que faz todo o sentido».

Recorde a passagem de Sandra Silva pelo «Dois às 10»: