Atriz de «Morangos com Açúcar» sofre incidente em avião

Sandra Silva partilhou um reel em que mostra o momento em que acabou por perfurar o tímpano durante uma viagem de avião. Na altura, conta, não percebeu de imediato a gravidade da situação, sentindo apenas dor e alguma perda de audição.

No vídeo, Sandra partilha o exato momento de desconforto surgiu durante o voo, sem que percebesse logo que se tratava de algo mais sério. A atriz e criadora de conteúdos explica que, no momento, sentiu sobretudo dor e notou que ouvia pior, sem imaginar que tinha sofrido uma perfuração no tímpano.

A partilha acabou por chamar a atenção precisamente pela forma sincera como relata um episódio inesperado e desagradável. «Se não fosse tão custoso, tinha sido engraçado», acabou por escrever na descrição.

Ao expor este momento, Sandra Silva acaba por deixar um alerta sobre os riscos associados às mudanças de pressão em viagem, sobretudo quando surgem dores fortes ou alteração da audição. O caso reforça a importância de não desvalorizar sintomas que aparecem durante um voo.

A publicação gerou curiosidade entre os seguidores, que ficaram a saber mais sobre o episódio e sobre o impacto que teve na sua audição. Pelo tom do reel, percebe-se que a situação foi séria, ainda que na altura ela só tivesse consciência do desconforto imediato.

A publicação segue a linha de proximidade que Sandra Silva costuma manter com o público, mostrando episódios reais da sua vida sem filtros excessivos. Desta vez, a partilha teve também um lado informativo, ao dar visibilidade a um problema que muitas pessoas podem subestimar.

Recorde algumas das interpretações de Sandra Silva nas novelas da TVI: