Gesto comovente de crianças vítimas da tempestade deixa atriz de coração apertado

Sandra Silva partilhou um testemunho comovente sobre os dias que tem passado no terreno a ajudar famílias afetadas pelas recentes tempestades em Portugal. A atriz revelou que recebeu um desenho feito por quatro crianças de uma das muitas famílias que apoiou no domingo e na segunda-feira, gesto que a marcou profundamente.

No texto, Sandra escreve que, no desenho, “falta” aquilo que ficou guardado no coração: “As lágrimas, os abraços, as histórias. As pessoas. Somos todos pessoas.” A artista sublinha assim a dimensão humana da tragédia e a importância de olhar para além dos estragos materiais, valorizando o contacto direto com quem perdeu tanto em tão pouco tempo.

A atriz deixa um apelo claro para que mais pessoas se juntem ao esforço de apoio: considera essencial “ir, ajudar, naquilo que for preciso”, procurar quem está na organização no terreno e perguntar o que podem fazer. Incentiva a que se encontrem locais que orientem até quem precisa, que se bata às portas e se vá às aldeias, reforçando a ideia de presença ativa junto das comunidades afetadas.

Sandra destaca que mão de obra e materiais de construção são especialmente importantes nesta fase – como lonas, telhas, espuma, cordas, pilhas – bem como bens não perecíveis. Para quem não consegue deslocar-se ao terreno, lembra que também é possível contribuir através de donativos, “doarem o que conseguirem”.

“Somos todos humanos. Bora lá”, escreve, entre emoção e determinação, terminando com um agradecimento a todos os que já estão a ajudar. A mensagem de Sandra Silva junta-se às muitas vozes públicas que têm usado a sua plataforma para mobilizar apoio às vítimas das intempéries e reforçar a solidariedade num momento particularmente difícil para várias regiões do país.

Recorde que o país tem atravessado uma série de tempestades, que têm causados cheias e outras catástrofes. estando ainda algumas zonas do país em alerta vermelho: