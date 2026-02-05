Gesto comovente de crianças vítimas da tempestade deixa atriz de coração apertado

  TVI Novelas
  Há 18 min
Um momento verdadeiramente comovente.

Sandra Silva partilhou um testemunho comovente sobre os dias que tem passado no terreno a ajudar famílias afetadas pelas recentes tempestades em Portugal. A atriz revelou que recebeu um desenho feito por quatro crianças de uma das muitas famílias que apoiou no domingo e na segunda-feira, gesto que a marcou profundamente.

No texto, Sandra escreve que, no desenho, “falta” aquilo que ficou guardado no coração: “As lágrimas, os abraços, as histórias. As pessoas. Somos todos pessoas.” A artista sublinha assim a dimensão humana da tragédia e a importância de olhar para além dos estragos materiais, valorizando o contacto direto com quem perdeu tanto em tão pouco tempo.

A atriz deixa um apelo claro para que mais pessoas se juntem ao esforço de apoio: considera essencial “ir, ajudar, naquilo que for preciso”, procurar quem está na organização no terreno e perguntar o que podem fazer. Incentiva a que se encontrem locais que orientem até quem precisa, que se bata às portas e se vá às aldeias, reforçando a ideia de presença ativa junto das comunidades afetadas.

Sandra destaca que mão de obra e materiais de construção são especialmente importantes nesta fase – como lonas, telhas, espuma, cordas, pilhas – bem como bens não perecíveis. Para quem não consegue deslocar-se ao terreno, lembra que também é possível contribuir através de donativos, “doarem o que conseguirem”.

“Somos todos humanos. Bora lá”, escreve, entre emoção e determinação, terminando com um agradecimento a todos os que já estão a ajudar. A mensagem de Sandra Silva junta-se às muitas vozes públicas que têm usado a sua plataforma para mobilizar apoio às vítimas das intempéries e reforçar a solidariedade num momento particularmente difícil para várias regiões do país.

Recorde que o país tem atravessado uma série de tempestades, que têm causados cheias e outras catástrofes. estando ainda algumas zonas do país em alerta vermelho:

