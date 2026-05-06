«Sempre me disseram que era péssima e era impossível»: esta atriz calou todos os que duvidaram dela

Sandra Silva partilhou um vídeo surpreendente no Instagram onde revela ter cumprido um dos seus maiores medos: cantar em público, depois de anos a ouvir que «não tinha ouvido» e que era «péssima».

Na descrição, a actriz de «Morangos com Açúcar» e «Doce Fugitiva» conta como mandou áudio à professora de canto Anita Nobre: «Sempre me disseram que não tinha ouvido, que era péssima e era impossível. Para tirar da ideia quero ter uma aula contigo para me dizeres o mesmo e eu deixar de pensar nisto». A resposta veio ao contrário: «toda a gente canta, tu vais cantar».

Sandra brincou: «se conseguires nem sei o que te faço». E o resultado? «Corta para: vê o vídeo 🥹🥹🥹🥹». «Sabem aquele sticker 'tudo é impossível, basta acreditar'?» Hoje sente-se transformada: «É assim que estou hoje». O reels mostra o momento da aula e o orgulho de superar o que parecia intransponível.

Os fãs já comentam o vídeo e elogiam a coragem e o resultado. Sandra é a prova de que persistência muda tudo.

Recorde a passagem da atriz pelo «Em Família»: