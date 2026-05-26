“Eu estou quase a ligar para a polícia”: atriz famosa enfrenta momento de desespero

Sandra Silva, influenciadora digital e atriz que conquistou notoriedade ao interpretar Carolina em “Morangos com Açúcar 7”, voltou a mostrar o lado mais espontâneo e divertido da sua personalidade nas redes sociais. Muito próxima dos seguidores, Sandra partilha frequentemente episódios do quotidiano, entre momentos familiares, compromissos profissionais e situações inesperadas do dia a dia.

Recentemente, a atriz surpreendeu ao revelar uma mudança importante na sua vida pessoal: a separação de João Borges, com quem tinha casado pelo registo civil em julho de 2025. Apesar do fim da relação, o ex-casal continua unido pela prioridade mais importante das suas vidas, o filho Vasco Borges, nascido a 5 de fevereiro de 2022.

Conhecida pela autenticidade com que comunica com os seguidores, Sandra Silva voltou agora a dar que falar ao relatar, com muito humor, um episódio caricato vivido em Campo de Ourique, em Lisboa, onde acabou completamente perdida à procura do carro.

“Olá, malta! Boa segunda-feira! Boa semana!”, começou por dizer, explicando que o estado do tempo influencia bastante a sua energia. “O tempo fica assim e eu, pelo menos como pessoa de verão, a minha energia muda logo por completo”, confessou.

Ao longo do desabafo, Sandra contou que tinha tido um dia cheio de compromissos, entre consultas, almoço, lojas e eventos. No entanto, o momento mais divertido surgiu quando revelou que não conseguia encontrar o carro. “Estou a fazer o quê? Estou à procura do meu carro, porque eu perco-me sempre nestas ruas”, contou entre risos.

A atriz acabou por brincar com a confusão das ruas da zona de Campo de Ourique, admitindo sentir-se completamente perdida. “Concordamos que Campo de Ourique é um lodo, ou não? É que eu estacionei e está nesta rua”, afirmou. O desespero aumentou ao ponto de Sandra Silva admitir, em tom de brincadeira, que esteve quase a pedir ajuda às autoridades. “Vocês não estão a perceber que eu estou quase a ligar para a polícia, não é?”, disse, acrescentando ainda: “Eu não sei onde é que eu estou.”

Entre risos e desorientação, a atriz explicou que tentava refazer o percurso que tinha feito de carro para conseguir localizar o veículo. “Estou a tentar fazer o caminho a pé que fiz de carro antes de estacionar”, contou.

No final, Sandra Silva mostrou-se resignada com a situação e brincou com o atraso inevitável para o próximo compromisso: “Sente que não sei quem é que vai chegar horas à minha reunião, porque eu não sou de certeza.”

Com esta partilha descontraída, Sandra Silva voltou a demonstrar a relação próxima que mantém com os seguidores, conquistando pela autenticidade, pelo humor e pela capacidade de transformar situações do quotidiano em momentos divertidos.