Dois meses após a separação, famosa atriz faz anúncio inesperado: «Estava a guardar esta novidade há uns dias»

Sandra Silva, influenciadora digital e atriz que ficou conhecida por interpretar Carolina na série: "Morangos com Açúcar 7", surpreendeu os seguidores com uma novidade no ramo profissional. Cerca de dois meses após ter tornado pública a sua separação, a atriz recorreu às redes sociais para partilhar uma novidade que deixou os seguidores surpreendidos.

Através da sua conta de Instagram, Sandra revelou que se lançou num novo desafio profissional , assumindo-se agora como empresária. Visivelmente entusiasmada com este novo capítulo, a atriz fez questão de agradecer o apoio de quem a acompanha diariamente.

«Diz olá à mais recente empresária do teu Instagram 😎 Estava a guardar esta novidade há uns dias, uma conquista minha que só é possível graças a estares aqui também, obrigada 🫰🏼 Ai 2026 😮‍💨🌟», escreveu na publicação.

Embora não tenha adiantado muitos detalhes sobre o projeto, a publicação contou com inúmeros comentários a parabenizá-la pela conquista, tal como foi o caso da influenciadora Glória Dias.

Recorde-se que Sandra Silva anunciou publicamente a separação há cerca de dois meses, numa fase marcada por profundas mudanças na sua vida pessoal e profissional.