«Não está tudo bem»: Atriz famosa mostra realidade dura por trás das redes sociais

  • Há 1h e 42min
«Não está tudo bem»: Atriz famosa mostra realidade dura por trás das redes sociais
Sandra Silva
Sandra Silva
foto: instagram

Atriz famosa abre o coração e revela sofrimento real

A atriz da TVI, Sandra Silva, recorreu ao Instagram para falar sobre um tema cada vez mais valorizado: a saúde mental e a realidade por trás das redes sociais. Numa publicação honesta e emotiva, Sandra aborda o facto de muitas pessoas passarem uma imagem de que está sempre tudo bem e que têm vidas perfeitas, contrastando com a sua postura genuína e verdadeira.

A atriz explica que, ao contrário de muitos utilizadores, opta por mostrar as coisas tal como elas são e como realmente se sente, sem maquilhar a realidade. Sandra revela ainda que está a atravessar um ano particularmente difícil e que não vai esconder isso dos seus seguidores.

No desabafo publicado, a artista escreveu: “A mesma pessoa que esteve a tarde a chorar e eu sei que nas redes só se perpetuam conteúdos felizes, e de estar tudo bem, pá, mas este ano não está tudo bem, não está tudo bem e sobretudo se fingir isso eu quase que não vou aparecer aqui! Como eu não estou de fingir essas coisas, faz-me sentido partilhar, sempre foi assim!

Conhecida pela sua sinceridade e autenticidade, Sandra Silva continua a crescer como figura pública e a manter uma ligação próxima com os fãs, abordando temas importantes de forma aberta e responsável. A sua mensagem é um alerta à pressão das redes sociais e à importância de falar sobre emoções reais e saúde mental, inspirando seguidores a serem também genuínos e transparentes.

Sandra Silva tem enfrentado outros desafios pessoais, nomeadamente relacionados com a sua habitação. Depois de adquirir a casa, a atriz deparou-se com vários problemas estruturais, tendo chegado a afirmar que a única solução passaria por demolir e construir uma nova habitação, uma situação que se prolonga há vários meses e que tem agravado o desgaste emocional que atravessa. Ora veja: 

