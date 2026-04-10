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Atriz famosa anuncia separação e deixa fãs em choque: «Chegou ao fim»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 22min
Atriz famosa anuncia separação e deixa fãs em choque: «Chegou ao fim» - TVI

De casamento recente a separação:

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Sandra Silva, influenciadora digital e atriz que ficou conhecida por interpretar Carolina em Morangos com Açúcar 7, surpreendeu os seguidores ao revelar uma mudança significativa na sua vida pessoal. A atriz anunciou a separação do marido, João Borges, com quem tinha casado oficialmente pelo registo civil em julho de 2025. O casal tem um filho em comum, Vasco, nascido a 5 de fevereiro de 2022, que continua a ser a principal prioridade de ambos neste novo momento de vida familiar.

Foi através das redes sociais que Sandra Silva decidiu partilhar a notícia, recorrendo a um story onde abriu o coração aos seguidores. Na mensagem, a atriz confirmou o fim da relação, sublinhando, no entanto, a importância da família que continuam a formar em torno do filho.

A publicação dizia: «Sempre fizeram parte de todas as fases da minha vida e por isso queria partilhar convosco que a nossa relação enquanto casal chegou ao fim. O nosso principal foco e propósito é e será sempre o Vasco e continuamos unidos por ele. Peço o vosso respeito e compreensão. Seremos sempre uma família».

As palavras da atriz refletem um momento de transição delicado, mas também de maturidade e respeito mútuo, destacando o compromisso de ambos em manter uma relação saudável enquanto pais, apesar do fim do casamento.

Sandra Silva, que ao longo dos anos tem mantido uma ligação próxima com os seus seguidores, volta assim a ser notícia num momento pessoal marcante, recebendo já inúmeras mensagens de apoio e carinho nas redes sociais.

Entre recordações do passado e mudanças no presente, a prioridade mantém-se clara: o bem-estar do pequeno Vasco e a construção de uma nova dinâmica familiar baseada no respeito e na união enquanto pais.

Atualmente a atriz também está a viver uma fase difícil com a mãe:

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