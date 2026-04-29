«É sem dúvida duro»: Famosa atriz emociona ao expor como explicou separação ao filho de quatro anos

Sandra Silva, influenciadora digital e atriz que ficou conhecida pelo papel de Carolina em “Morangos com Açúcar 7”, surpreendeu os seguidores ao anunciar uma mudança marcante na sua vida pessoal: a separação de João Borges, com quem tinha casado pelo registo civil em julho de 2025. O casal tem um filho em comum, Vasco Borges, nascido a 5 de fevereiro de 2022, que se mantém como a principal prioridade de ambos nesta nova fase.

Foi através das redes sociais que Sandra decidiu partilhar de forma muito aberta como o filho reagiu à separação, explicando todo o processo de preparação da conversa com a criança. A atriz começou por sublinhar a importância de abordar o tema de forma consciente e adaptada à idade: “Prepara-se um filho para uma separação… o Vasco tem 4 anos e fazia-nos todo o sentido ter uma conversa com ele para explicar toda a situação, adaptando obviamente à idade.”

Sandra explicou ainda que conhecem bem o filho e que sabiam que ele iria compreender o que estava a acontecer: “Daquilo que conhecemos do Vasco, ele é um miúdo que não só ia ouvir, como ia fazer perguntas e nós achávamos que ia perceber aquilo que se ia passar.”

Antes da conversa com a criança, o casal procurou apoio especializado, algo que a atriz considera ter sido essencial: “Nós fizemos uma consulta de aconselhamento parental com uma psicóloga e foi assim muito importante mesmo.”

No seu testemunho, Sandra reforçou a ideia de que os pais não precisam de enfrentar estas situações sozinhos: “Nós não temos que saber tudo e está tudo bem com isso, é ok pedir ajuda.” A atriz sublinhou ainda que o mais importante é o bem-estar da criança e a forma como os pais conseguem comunicar entre si: “Depois de uma separação com filhos, o foco e a prioridade deve ser o filho.”

Sandra explicou também que ambos estão alinhados no que toca à educação de Vasco e ao que podem fazer para o ajudar nesta fase: “Tudo aquilo que podemos fazer para o ajudar a compreender melhor e a adaptar-se a esta nova fase da vida dele, nós vamos fazer.”

A atriz reconheceu ainda que este é um processo difícil, mas acredita no impacto positivo do apoio profissional: “É sem dúvida duro, mas eu acho mesmo que o apoio profissional pode fazer muita diferença.”

No final da partilha, Sandra deixou também um apelo à interação dos seguidores, mostrando vontade de criar uma comunidade de apoio: “Gostava que deixasses aqui nos comentários o teu relato… acho que podemos criar aqui uma comunidade de pessoas que se podem ajudar.”

A publicação gerou centenas de reações positivas, com muitos seguidores a elogiar a forma como Sandra Silva abordou o tema. Entre os comentários destacaram-se mensagens como “conteúdo muito importante”, “o Vasco tem a sorte do mundo em ter pais tão preocupados com ele” e “muito importante esta reflexão”.

Apesar da separação, Sandra Silva reforça que a prioridade continua a ser o filho e que todas as decisões passam por garantir o seu equilíbrio emocional. No centro de tudo, mantém-se uma ideia clara: proteger Vasco nesta nova fase da vida é a principal missão de ambos os pais.