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«Isso é um grande problema»: Atriz famosa assume dias complicados e aconselha a «não esconder» a situação

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 58min
«Isso é um grande problema»: Atriz famosa assume dias complicados e aconselha a «não esconder» a situação - TVI

Uma partilha honesta.

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Sandra Silva partilhou nos stories um vídeo sincero, em que reconhece estar exausta e decidiu não esconder o seu estado. A atriz reconhece que, apesar de ter dormido, não tem «descansado», e que isso é «um grande problema».

No vídeo, Sandra começou por dizer: «Bom dia, bom dia, bom dia. Não liguem ao meu aspeto. Ai, malta, eu juro, eu estou tão cansada». A atriz explicou que não é «esta pessoa que se vem queixar só para as redes», mas que sempre partilhou «a vida real», e que, quando está ótima, diz que está ótima, e quando está cansada, também diz.

Sandra mostrou o novo blush que uma amiga lhe trouxe dos Estados Unidos e explicou que, «como estava, eu vou só pôr aqui um bocadinho, e parece literalmente que apanhei sol no fim de semana, que não apanhei». A atriz revelou também que está «a amar as sardas», mostrando-se feliz com essa parte do seu visual.

A atriz explicou: «esta semana eu meio que não tive fim de semana, porque gravei sábado e domingo». Sandra tenta «não trabalhar ao fim de semana, só que este fim de semana foi impossível», seja por gravações ou por conversas de trabalho.

«Então meio que a semana para mim não acabou, mas agora já recomeçou outra vez, tipo, eu acho que estou na mesma semana ainda, então é só fazer, fazer, fazer, fazer, fazer».

Sandra Silva concluiu com uma mensagem de aceitação: «há dias assim, há semanas assim, está tudo bem com isso, é aceitar, e lidar com aquilo que nós estamos a sentir, e lidar principalmente, não esconder, não pôr debaixo do tapete».

A atriz finalizou com um «boa semana», mostrando que entende a importância de lidar com o cansaço sem esconder.

Recorde a passagem da atriz pelo programa «Em Família»:

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