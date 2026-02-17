«Chorei!»: Pai de atriz famosa eterniza amor pelo neto com gesto inesquecível

Sandra Silva, influenciadora e atriz conhecida por interpretar Carolina em “Morangos com Açúcar 7”, voltou a conquistar os seguidores com uma partilha repleta de leveza, surpresa e amor familiar. Desta vez, o destaque foi para o vínculo especial entre o seu pai e o filho de 4 anos, o pequeno Vasco.

Durante um almoço especial em família, o pai de Sandra aproveitou a ocasião para fazer um anúncio muito especial no quarto aniversário do neto: revelou ter feito uma tatuagem no pulso com o nome “Vasco”, um gesto carregado de emoção e dedicação. A partilha rapidamente se tornou viral nas redes sociais, com fãs e colegas celebridades a reagirem de forma carinhosa e emocionada.

Entre as reações, destacam-se as de figuras públicas como Jessica Athayde, que comentou: «Chorei !!!!»; Rebeca Caldeira: «Socorro que amor !!!! Eu CHORAVA»; Rosa Bela: «Aiiiiii naoooooooo, que lindoooooo»; e ainda outros comentários como: «Oh meu deeeuuuuussss que amoroso» e «Que amor bonito».

Este episódio revela não só a proximidade e cumplicidade entre as gerações da família de Sandra, mas também reforça a importância de momentos simples e marcantes na vida familiar.

Recorde-se que Sandra Silva é casada com João desde 2024, e esta partilha mostra a felicidade e estabilidade da família, sempre com o foco no bem-estar e no amor entre pais, filhos e avós.