Casa de banho mais higiénica? Isto é o que deve fazer sempre antes de puxar o autocolismo

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 17min
Casa de banho mais higiénica? Isto é o que deve fazer sempre antes de puxar o autocolismo - TVI

Um simples gesto que pode mudar tudo.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Deixar ambas as tampas da sanita para baixo depois de a utilizar continua a ser um dos grandes desafios sociais, já que nem todos entendem da mesma forma a importância deste gesto. Ainda assim, é inegável que quem não o faz comete um erro e revela alguma falta de consideração pelos utilizadores seguintes.

Existe, no entanto, outro dilema na casa de banho que merece atenção: o autoclismo. A pergunta é simples: devemos baixar as duas tampas antes de puxar a descarga? Para alguns, trata-se de um cuidado excessivo; para outros, não o fazer chega a ser quase um sacrilégio, capaz até de originar novas variantes de vírus, como a covid. Mas o que é que realmente está em causa?

Evan Floyd, investigador na área da saúde ocupacional e ambiental nos Estados Unidos, explicou ao site Inverse que um gesto tão simples como fechar a tampa antes de acionar o autoclismo pode reduzir o risco de contrair doenças ou infeções provocadas por vírus ou bactérias. Ainda assim, o especialista sublinha que “não há assim tantas pessoas a adoecerem por causa de descargas da sanita”. Floyd faz ainda questão de diferenciar situações: a sanita de uma casa, utilizada por um número limitado de pessoas, não pode ser comparada à de um espaço público, frequente por dezenas ou centenas de utilizadores.

Sempre que se puxa o autoclismo, é libertado um jato de água que provoca dois fenómenos: por um lado, pode gerar salpicos devido à força da água; por outro, a água fragmenta-se em partículas microscópicas que atuam como um spray. Estas partículas são especialmente perigosas, uma vez que podem dispersar-se pelo ar da casa de banho e, se inaladas, representar um risco de infeção.

Baixar a tampa antes de puxar a descarga é, por isso, uma prática simples, que não exige qualquer esforço, mas que pode melhorar significativamente a higiene do ambiente. Esta pequena precaução reduz a dispersão de partículas no ar e contribui para manter o espaço mais limpo e seguro para todos os membros da casa. Face aos benefícios, é um hábito que vale mesmo a pena adotar no dia a dia.

Relacionados

Gosta dos vidros, espelhos e inox a brilhar? Este truque até repele as dedadas

Há um parque aquático interior em Portugal considerado dos melhores da Europa. E, é incrível

Mais Vistos

Exclusivo «A Protegida»: Virgílio tem um ataque de ciúmes, mas já pode ser tarde

A Protegida
qua, 18 jun
1

Vem aí em «A Protegida»: Jorge 'dá uma grande facada' a Virgílio

A Protegida
Hoje
2

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
qua, 26 nov
3

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
ter, 15 jul
4

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
Ontem
5

Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões

Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões

Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas

A Protegida
Hoje

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

Ontem

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
Ontem

“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

“Ficou um obrigada por dizer”: Marta Melro está despedaçada com morte e revela o que nunca chegou a dizer

Hoje

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
Ontem

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

Ontem

Cristiano Ronaldo surpreende Diogo Amaral em dia especial? Eis o vídeo viral

Ontem

“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

Ontem

«Bênção que trouxe no ventre»: A declaração arrebatadora de José Raposo a Sara Barradas

Ontem
Mais Fora do Ecrã