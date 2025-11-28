Casa de banho mais higiénica? Isto é o que deve fazer sempre antes de puxar o autocolismo

Deixar ambas as tampas da sanita para baixo depois de a utilizar continua a ser um dos grandes desafios sociais, já que nem todos entendem da mesma forma a importância deste gesto. Ainda assim, é inegável que quem não o faz comete um erro e revela alguma falta de consideração pelos utilizadores seguintes.

Existe, no entanto, outro dilema na casa de banho que merece atenção: o autoclismo. A pergunta é simples: devemos baixar as duas tampas antes de puxar a descarga? Para alguns, trata-se de um cuidado excessivo; para outros, não o fazer chega a ser quase um sacrilégio, capaz até de originar novas variantes de vírus, como a covid. Mas o que é que realmente está em causa?

Evan Floyd, investigador na área da saúde ocupacional e ambiental nos Estados Unidos, explicou ao site Inverse que um gesto tão simples como fechar a tampa antes de acionar o autoclismo pode reduzir o risco de contrair doenças ou infeções provocadas por vírus ou bactérias. Ainda assim, o especialista sublinha que “não há assim tantas pessoas a adoecerem por causa de descargas da sanita”. Floyd faz ainda questão de diferenciar situações: a sanita de uma casa, utilizada por um número limitado de pessoas, não pode ser comparada à de um espaço público, frequente por dezenas ou centenas de utilizadores.

Sempre que se puxa o autoclismo, é libertado um jato de água que provoca dois fenómenos: por um lado, pode gerar salpicos devido à força da água; por outro, a água fragmenta-se em partículas microscópicas que atuam como um spray. Estas partículas são especialmente perigosas, uma vez que podem dispersar-se pelo ar da casa de banho e, se inaladas, representar um risco de infeção.

Baixar a tampa antes de puxar a descarga é, por isso, uma prática simples, que não exige qualquer esforço, mas que pode melhorar significativamente a higiene do ambiente. Esta pequena precaução reduz a dispersão de partículas no ar e contribui para manter o espaço mais limpo e seguro para todos os membros da casa. Face aos benefícios, é um hábito que vale mesmo a pena adotar no dia a dia.