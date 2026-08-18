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Sanita mais branca e sem maus odores? Este truque com sal é uma preciosa ajuda

  • TVI Novelas
  • Há 59 min
Sanita mais branca e sem maus odores? Este truque com sal é uma preciosa ajuda - TVI
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Antes de dormir, faça isto na sanita com sal: um truque simples que pode ajudar na limpeza

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Manter a sanita limpa e livre de maus odores pode ser uma das tarefas mais ingratas da limpeza da casa. Mas há um truque simples, feito com um ingrediente que provavelmente já tem na cozinha, que está a conquistar cada vez mais adeptos nas redes sociais: colocar sal na sanita antes de dormir.

A técnica tem sido destacada pela imprensa internacional e promete ser uma ajuda extra na manutenção da casa de banho. O sal é apontado como um aliado no combate aos maus odores e à acumulação de alguns resíduos, ajudando ainda a manter a superfície da sanita com um aspeto mais cuidado.

Com a utilização diária, é natural que o fundo da sanita comece a ganhar manchas e resíduos, sobretudo se a limpeza não for feita com frequência. É precisamente aqui que este truque pretende atuar, ajudando a evitar a acumulação de sujidade e a preservar o aspeto mais branco da loiça sanitária.

Uma das formas mais simples de experimentar a técnica passa por colocar sal grosso diretamente na sanita antes de ir dormir. Depois, basta deixá-lo atuar durante a noite e, na manhã seguinte, acionar o autoclismo.

Mas há quem prefira uma versão mais completa da receita. O jornal argentino La Nación divulgou uma mistura que combina diferentes ingredientes:

  • 250 gramas de sal fino;
  • 250 gramas de bicarbonato de sódio;
  • 25 gotas de óleo essencial, podendo optar por aromas como lavanda, citrinos ou menta.

Depois de preparar a mistura, deve espalhá-la pela sanita antes de dormir e deixá-la atuar durante toda a noite. Na manhã seguinte, a recomendação é adicionar água a ferver e, de seguida, puxar o autoclismo.

Para deixar ainda um aroma mais fresco na casa de banho, podem ser acrescentadas algumas gotas de limão à mistura.

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