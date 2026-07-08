Filho de Santana Lopes casou e todos falam no vestido: "a noiva mais espetacular"

Poucos dias depois de subir ao altar com José Maria Santana Lopes, filho de Pedro Santana Lopes, Marta Carrasco continua a ser um dos nomes mais comentados nas redes sociais. Apesar da cerimónia ter sido reservada, as imagens partilhadas pelos noivos e pelos convidados despertaram a curiosidade dos seguidores, que não demoraram a reparar nos detalhes.

Realizado na Quinta do Perú, em Azeitão, o casamento reuniu cerca de duzentos convidados, entre familiares, amigos e algumas figuras conhecidas. No entanto, foi a entrada da noiva que acabou por concentrar grande parte das atenções.

Marta Carrasco optou por um visual elegante e contemporâneo, assinado pela designer portuguesa Susana Agostinho. O vestido destacava-se pelo corpete estruturado e saia em camadas, uma estética minimalista, sem rendas, nem brilhos. Mas houve um detalhe que rapidamente chamou a atenção dos mais atentos: em vez do tradicional véu, a criadora de conteúdos escolheu uma longa peça translúcida, presa aos ombros, que acompanhava os movimentos e conferia um efeito leve e romântico ao conjunto.

A escolha reforçou uma tendência cada vez mais presente nos casamentos atuais, onde a simplicidade e os cortes cuidados substituem os excessos. O look foi complementado com jóias da marca Fiorire Jewellery, criadas especialmente para acompanhar os vários momentos da celebração, desde a cerimónia até à festa. Os brincos representam cerca de seis meses de desenvolvimento e curadoria entre a Maria Baptista, fundadora e designer da Fiorire Jewellery e a noiva Marta.

Nas redes sociais, as imagens do casamento continuam a somar reações e elogios. Entre a elegância discreta da noiva, os convidados bem conhecidos e o ambiente intimista da celebração, o casamento de Marta Carrasco e José Maria Santana Lopes tornou-se um dos eventos mais comentados deste início de verão.

O casal vive junto desde 2025, em Lisboa, e enquanto Marta trabalha em conteúdos digitais, José Maria construiu uma carreira como empresário. Veja as imagens do casamento na galeria.