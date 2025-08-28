Vem aí «A Fazenda»: Alba revela pedido de dinheiro de Gaspar e mantém ligação secreta com Lukenia

Alba (São José Correia) conta a Lukenia (Rita Cruz) que Gaspar (Nuno Lopes) pediu dinheiro emprestado a Manta, acrescentando que pode continuar a passar informações sobre ele através de Leonor (Dalila Carmo). Lukenia concorda em manter a colaboração e entrega-lhe o dinheiro de que precisa.

Entretanto, Júlia (Kelly Bailey) confidencia a Leonor que percebeu ter desejado tanto ter aquele filho apenas para provar que conseguia ser mãe, quando na verdade ainda não está preparada. Leonor consola-a, garantindo que isso não é verdade e que vai respeitar a sua decisão, abraçando-a ternamente.

