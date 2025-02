Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) mostra a Leonor (Dalila Carmo) as roupas que tinha guardadas de Rita. A irmã fica em choque e Alba finge não reparar.

Leonor descontrola-se com ela a dizer não querer que a sua bebé, se for menina, use as roupas de Rita. Desorientada, diz a Alba que ela está a trazer à tona assuntos dolorosos.

Alba concorda, e finge que a irmã tem razão.

Veja o momento em que Alba descobriu quem são os verdadeiros culpados da morte da filha Rita: