Vem aí em «A Fazenda»: Alba toma uma decisão que vai gerar polémica e desentendimento

Em «A Fazenda», Leonor (Dalila Carmo) diz a Gaspar (Nuno Lopes) que Alba (São José Correia) não pareceu ter ficado agradada com a perspectiva de testemunhar a favor de Miguel (Diogo Infante) em tribunal.

Miro (Pedro Hossi) diz a Alba que tomou a decisão de recuperarem o D-Lícia. A conversa é interrompida por Eduardo (Diogo Amaral), que diz a Miro que já decidiu que não vai deixar passar em claro as irregularidades que se passam no bar. Eduardo diz a Miro estar determinado em descobrir que tipo de actividade ilegal se passa no D-Lícia. Miro diz a Alba que Eduardo se pode meter em sarilhos graves por Svetlana não ter problemas em acabar com ele se for preciso.

Alba diz a Miro já ter decidido não ir ajudar Miguel na história do assédio.

De recordar que, quando Alba mais precisou, Miguel colocou-a na rua: