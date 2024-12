Vem aí em «A Fazenda»: Vida de Lili e Alba está em perigo

Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) olha desconfiada para Júlia (Kelly Bailey) a dizer-lhe que nunca vai desistir de adotar Lili (Laís da Veiga) por causa da promessa que fez a Patrícia.

Alba está perdida no caminho para a escola de Lili, quando a menina vê um leopardo a aproximar-se. Alba tenta arrancar com o jipe, mas fica preso na lama.

Joel (João Jesus) e Ary (Isaac Alfaiate) calcorreiam o campo à procura do jipe de Alba e Lili. Cruzam-se com Eva, perguntando-lhe se as viu.

Alba está no banco traseiro do jipe com Lili, a ver aterrada o leopardo a aproximar-se. Tenta fazer uma chamada, mas percebe que está sem rede.

Recorde o momento em que Júlia viu Lili pela primeira vez: