Vem aí em «A Fazenda»: Reviravolta - Eva foge com Joel?

Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) discute com Mafalda (Inês Aguiar) e Gustavo (Nuno Pardal) a dizer que vai avisar a polícia que Eva e Joel (João Jesus) fugiram do país. Talu fica em choque com a novidade de Eva (Margarida Corceiro) ter fugido com Joel.
Alba discute com todos a vincar que Eva e Joel fugiram com o auxílio de Becas (Rita Loureiro) para escaparem a ser condenados pela tentativa de homicídio a Duarte (Cláudio de Castro), e ninguém a vai impedir de contar isso à polícia. Lukenia pede a Talu (Evandro Gomes) que pense em Zuri (Madalena Aragão) e não se meta naquele assunto, mas Talu ignora-a.
Gaspar (Nuno Lopes) olha incrédulo para Mafalda, Gustavo e Talu a dizerem ser bastante provável que Eva tenha fugido para Lisboa com Joel e Becas. Gaspar diz que Leonor tem de saber aquilo. Mafalda liga para Leonor, pedindo-lhe que vá ter com Becas para perceber se aquela história tem algum fundo de verdade.
Recorde-se que a relação de Eva e Talu chegou ao fim e que Joel aproveitou isso: