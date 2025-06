Vem aí em «A Fazenda»: Alba despede-se em segredo, temendo que a verdade seja descoberta

Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) diz a Leonor (Dalila Carmo) e Mafalda (Inês Aguiar) não poder esperar mais tempo por Júlia por ir embarcar agora. Esmeralda (Julie Sergeant) e Svetlana (Sónia Balacó) espreitam-nas.

Esmeralda esboça ar satisfeito por Alba ir sair do seu caminho para conseguir conquistar Miro (Pedro Hossi). Svetlana alerta terem de ir avisar Lukenia (Rita Cruz) que o prazo para ela pagar o milhão de euros expirou.

Alba e Miro despedem-se, com Alba a avisá-lo para tomar cautela com Esmeralda e Svetlana para elas não descobrirem o golpe do dinheiro que deram a Manuel.

Alba segue com Miro para a saída. Svetlana, com Esmeralda, olha-os com um mau pressentimento. Manuel (Ângelo Torres) diz a Alba que o seu jacto avariou e ela terá de ir num voo comercial. Alba e Miro disfarçam a sua tensão.

Recorde-se que foi Miro quem descobriu o segredo, que levou ao roubo do dinheiro: