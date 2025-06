Vem aí em «A Fazenda»: Grande revelação! Alba e Miro são ladrões

Em «A Fazenda», Manuel (Ângelo Torres) chega ao salão com a pasta com um milhão de euros para entregar a Lukenia (Rita Cruz). Estaca espantado ao ver duas figuras encapuçadas a apontarem-lhe uma arma.

Alba (São José Correia) e Miro (Pedro Hossi) beijam-se eufóricos a olharem para o dinheiro que roubaram a Manuel.

Alba e Miro pensam como agora vão tirar aquele dinheiro do país, com Alba a sugerir que pode pedir o jacto a Manuel. Beijam-se extasiados a pensarem num futuro radioso com aquele dinheiro.

Recorde-se que Miro tinha-se declarado a Alba, mas que ela tinha-o rejeitado: