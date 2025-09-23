A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Alba é contratada para fazer um serviço criminoso

Vem aí em «A Fazenda»: Alba é contratada para fazer um serviço criminoso - TVI

Afinal, do que Alba é capaz?

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) olha sem paciência para Ary (Isaac Alfaiate) a dizer que veio ali falar com ela por ir ser o novo capataz da fazenda, despachando-o a toda a velocidade quando Alba (São José Correia) chega.

Lukenia diz a Alba para se sentar por que o que lhe tem para dizer vai demorar a ser explicado. Lukenia, mostrando vários maços de notas a Alba, diz precisar da ajuda dela para provocar um aborto. Alba fica chocada com aquela ideia, mas Lukenia diz-lhe que a rapariga em questão nem sequer está verdadeiramente grávida.

Lukenia confirma a Alba ser verdade que planeou toda a gravidez de Zuri (Madalena Aragão) para que Talu (Evandro Gomes) deixasse Eva (Margarida Corceiro) e ficasse com ela, mas o plano deu para o torto por Zuri não ter feito o combinado de fingir que perdeu o bebé, precisando da ajuda dela para resolver o problema.

Recorde-se que Alba e Lukenia fizeram uma aliança:

