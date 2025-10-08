Clássicas e intemporais: estas Reebok vintage passaram de 61 para 32 euros

Clássicas e intemporais: estas Reebok vintage passaram de 61 para 32 euros - TVI
Reebok Rewind Run Sapatilhas unissexo para adultos
Reebok Rewind Run Sapatilhas unissexo para adultos

Foto: Amaozon.es

As sapatilhas que marcaram os anos 80 estão de volta e a metade do preço durante o Prime Day

O Prime Day da Amazon está a decorrer e traz centenas de ofertas irresistíveis em moda, tecnologia e casa — e até os clássicos voltaram a estar em destaque. Entre as promoções mais tentadoras estão as Reebok Rewind Run, as sapatilhas retro que marcaram os anos 80 e continuam a ser um sucesso de vendas. Durante os dias 7 e 8 de outubro, o preço desce dos habituais 61 euros para apenas 32,51 euros, praticamente metade do valor original.

Com mais de três mil avaliações e uma média de 4,5 estrelas, este modelo tornou-se um favorito entre os clientes da Amazon. Leves, confortáveis e cheias de estilo, as Rewind Run unem o espírito vintage ao conforto moderno. A silhueta clássica e o design em preto com detalhes brancos fazem delas uma escolha versátil, ideal tanto para o quotidiano como para looks mais descontraídos.

A marca apostou em materiais de qualidade e num acabamento cuidado, garantindo durabilidade e conforto a cada passo. Muitos utilizadores elogiam o ajuste perfeito e o conforto imediato, descrevendo-as como “clássicas, leves e ideais para o dia a dia”. Um modelo intemporal que continua a conquistar novas gerações — agora com um preço difícil de resistir.

Vendidas e enviadas pela Amazon, as Reebok Rewind Run beneficiam de entrega rápida, devoluções simples e toda a segurança do serviço Prime. Uma oportunidade perfeita para aproveitar o evento e garantir um par de sapatilhas icónicas a menos de 35 euros — enquanto o Prime Day dura.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

