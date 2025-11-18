A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Isabel quer processar Laura

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 41min
Vem aí em «A Protegida»: Isabel quer processar Laura - TVI

A irmã de Óscar não está para brincadeiras.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «A Protegida», um grupo de jornalistas entra por ali e começa a chamar por Óscar (Joaquim Horta). Os jornalistas insistem em falar com Óscar e começam a fazer reportagens em direto do local. Laura (Alexandra Lencastre) aparece e certifica-se de que tudo corre como planeado. Os jornalistas conseguem chegar a Óscar e questionam-no sobre as suas verdadeiras intenções no caso de tráfico de droga. Óscar percebe que nem toda a gente está do seu lado. Laura aparece e Óscar fica em choque ao perceber que foi ela que organizou aquilo.

Isabel (Sara Barradas) percebe que foi Laura que organizou aquilo e Sofia quer processá-la. Laura diz que por causa deles, teve de vender a empresa que estava há décadas na sua família, pois sabiam de toda a verdade e foram coniventes com Jorge (Paulo Pires). Óscar vai atrás de Laura, para falarem com mais calma. Óscar acha que José Diogo (Pedro Sousa) ainda pode ajudar a recuperar a fábrica, mas Laura diz que agora é tarde. Laura tem muita raiva de Óscar e espera que a audiência lhe corra muito mal.

Recorde-se que Laura acabou a relação com Óscar:

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?

Vem aí em «A Protegida»: Hector mata JD?

A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Virgílio recebe a herança de Benedita mas perde a cabeça ao ver o valor

A Protegida
Hoje

Isabel provoca Virgílio: «Vais sair daqui como mereces: sem nada»

A Protegida
Ontem

A Protegida: Hector ataca JD e arrasta-o para dentro do carro

A Protegida
Ontem

A Protegida: Isabel faz um sério aviso a Mariana

A Protegida
Ontem

Virgílio fica em pânico: «Não voltas a trabalhar aqui. Estás despedido»

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Mariana segue uma nova pista e vai em busca de JD

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

A Fazenda
Ontem
1

Sharam Diniz

Ontem
2

Filho de Maria Botelho Moniz faz dois anos. E, a sua festa de aniversário está a dar que falar

Ontem
3

Exclusivo «A Protegida»: Hector quer ficar com Carlota

A Protegida
seg, 10 nov
4

Vem aí em «Terra Forte»: Flor é a grande salvadora! Maria de Fátima deve-lhe a vida

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus acorda na casa de Maria de Fátima e dá de caras com ela

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Pânico! Vivi desaparece

Terra Forte
dom, 16 nov

Exclusivo «A Protegida»: Aruna está grávida de Virgílio

A Protegida
dom, 16 nov

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

A Fazenda
Ontem

«Senti a presença dele»: Cristina Ferreira deixa o país comovido com revelação arrepiante

Ontem

«Foi o mais difícil de tudo»: Antes de grande conquista, Pedro Bianchi Prata passou um dos maiores sacrifícios da sua vida

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy beija Flor

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Jessica Athayde faz mudança de visual radical e é altamente elogiada: «Estás uma brasa»

Hoje

“Estou aqui”: Rita Pereira faz desabafo emocionante ao lado de Cristina Ferreira

Terra Forte
Ontem

Filho de Maria Botelho Moniz faz dois anos. E, a sua festa de aniversário está a dar que falar

Ontem

“Soube a infância”: Sara Prata revive tradição única de família ao lado da filha Amélia

Ontem

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

A Fazenda
Ontem

«Foi o mais difícil de tudo»: Antes de grande conquista, Pedro Bianchi Prata passou um dos maiores sacrifícios da sua vida

Ontem
Mais Fora do Ecrã