Vem aí em «A Protegida»: Isabel quer processar Laura

Em «A Protegida», um grupo de jornalistas entra por ali e começa a chamar por Óscar (Joaquim Horta). Os jornalistas insistem em falar com Óscar e começam a fazer reportagens em direto do local. Laura (Alexandra Lencastre) aparece e certifica-se de que tudo corre como planeado. Os jornalistas conseguem chegar a Óscar e questionam-no sobre as suas verdadeiras intenções no caso de tráfico de droga. Óscar percebe que nem toda a gente está do seu lado. Laura aparece e Óscar fica em choque ao perceber que foi ela que organizou aquilo.
Isabel (Sara Barradas) percebe que foi Laura que organizou aquilo e Sofia quer processá-la. Laura diz que por causa deles, teve de vender a empresa que estava há décadas na sua família, pois sabiam de toda a verdade e foram coniventes com Jorge (Paulo Pires). Óscar vai atrás de Laura, para falarem com mais calma. Óscar acha que José Diogo (Pedro Sousa) ainda pode ajudar a recuperar a fábrica, mas Laura diz que agora é tarde. Laura tem muita raiva de Óscar e espera que a audiência lhe corra muito mal.
Recorde-se que Laura acabou a relação com Óscar: