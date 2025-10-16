A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Afinal, o que une Isabel e Francisco? Eis a grande revelação

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:00
Surpreenda-se com tudo isto.

Em «A Protegida», Sofia (Catarina Rebelo) pergunta ao professor se lhe enviou o processo que lhe pediu. Sofia liga o computador e começa a estudar o processo. Lê o depoimento de Isabel (Sara Barradas) e depois de Francisco (Vítor d'Andrade). Isabel diz que não sabia como reagir e Francisco diz que a aproximação nunca partiu dele.

FLASHBACK INÉDITO (11 ANOS ANTES) - PERSPETIVA ISABEL Francisco leva Isabel à faculdade e diz que pode fazer-lhe companhia até começar a aula. Francisco coloca a mão na perna de Isabel e ela fica desconfortável.

FLASHBACK INÉDITO (11 ANOS ANTES) - PERSPETIVA FRANCISCO Francisco deu boleia a Isabel, mas ela decide ficar no carro até começar a aula e retoca a maquilhagem. Depois deixa cair as coisas, para se inclinar para as apanhar e mostrar o decote. Francisco fica desconfortável.

